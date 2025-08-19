Luego de algunas semanas en que se hizo pública la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, finalmente la actriz reconoció que le fue infiel y el hecho al contrario de pasar desapercibido generó repercusión y provocó la inesperada declaración de Georgina Barbarossa.
"¿NUNCA LA CAGÓ?"
Georgina Barbarossa cruzó a Nicolás Vázquez tras la infidelidad de Gimena Accardi
La conductora Georgina Barbarossa sorpresivamente apuntó contra el actor luego de que la actriz confesara en diálogo con la prensa que le había sido infiel.
La artista habló en el canal de streaming OLGA donde se desempeña como comunicadora y posteriormente accedió a hablar con la prensa que acudió hasta el estudio para buscar su palabra. "No debería estar dando explicaciones porque las únicas explciaciones que tenía que dar eran a Nico y ya se las di", explicó con la intención de desmentir que el tercero en discorida fuera su colega Andrés Gil.
"Lamento tener que hacerlo público y este excarnio total y absoluto de algo que es privado", expresó visiblemente molesta y contó que su exmarido la perdonó por la infidelidad. Al tratar el tema en A la Barbarossa no se privaron de opinar y hablar al respecto de sus dichos.
Rocío Marengo y Analía Franchín fueron las primeras en alzar la voz y referirse al comportamiento que tomó el actor quien después de confirmar que le había sido infiel le dijo que el engaño no la definía como persona. Fue en ese entonces que la conductora apuntó contra el protagonista de la obra teatral "Rocky": "¿Chicos, ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Dejenmé de joder". Ante el asombro del resto de la mesa, añadió más tímidamente: "No sabemos, entonces por eso no se puede juzgar".
Georgina Barbarossa se conmovió con Gimena Accardi
Si bien los dichos de Georgina Barbarossa rápidamente generaron controversia, es preciso destacar que se dejó llevar por las declaraciones de Gimena Accardi quien se mostró arrepentida por lo ocurrido.
Es que no solo la actriz habló con la prensa sino que durante la tarde del lunes (18/08) la actriz había dicho en el ciclo Sería increíble y dijo: “Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal. Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”.
“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico, del hombre que fue. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos, almorzamos, cenamos”, sumó.
Y admitió: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”.
