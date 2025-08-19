Georgina Barbarossa cruzó a Nicolás Vázquez tras la infidelidad de Gimena Accardi

Georgina Barbarossa se conmovió con Gimena Accardi

Si bien los dichos de Georgina Barbarossa rápidamente generaron controversia, es preciso destacar que se dejó llevar por las declaraciones de Gimena Accardi quien se mostró arrepentida por lo ocurrido.

Es que no solo la actriz habló con la prensa sino que durante la tarde del lunes (18/08) la actriz había dicho en el ciclo Sería increíble y dijo: “Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal. Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”.





“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico, del hombre que fue. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos, almorzamos, cenamos”, sumó.

Y admitió: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”.

