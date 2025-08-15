El viernes (01/08) por la noche Lali Espósito se presentó en San Juan pero sorpresivamente el inicio del concierto debió suspenderse momentaneamente luego de que una mujer llamara la 911 y asegurara que había una bomba dentro del estadio, días más tarde se supo que quien la hizo fue Juan Carlos Salem, de 74 años, y Pedro Rosemblat opinó al respecto.
SALTÓ POR SU NOVIA
Pedro Rosemblat humilló a Roberto Piazza en defensa de Lali Espósito
El periodista Pedro Rosemblat, pareja de la reconocida artista, ninguneó al estilista quien descreyó de la amenaza de bomba durante su presentación en San Juan.
En diálogo con Puro show a través de la pantalla de El Trece, el novio de la reconocida cantante si bien prefirió no relevar lo que habló con su pareja del violento episodio señaló que es "condenable". Asimismo consideró que habría que evaluar qué motivos incentivan a "un jubilado sanjuanino" identificar en un artista a un enemigo, haciendo referencia a los constantes ataques por parte del gobierno de Javier Milei a la cantante.
Por otro lado, el movilero del programa televisivo aprovechó para preguntarle por Roberto Piazza quien fue uno de los primeros en poner en duda lo que había ocurrido. "No tengo ni idea. Si no le cree, no le cree. ¿Qué voy a hacer?", comenzó respondiendo.
Más tarde el cronista resaltó que el estilista "siempre es muy duro con ella" y el comunicador lo ninguneó: "Ah, mirá". Y expresó que no estaba al tanto de lo que le comentaba: "Te pido mil disculpas, Roberto. No tiene la trascendencia necesaria para que me ofenda. Lali en septiembre va a hacer dos Vélez más. Hizo dos en mayo. Es decir, que son cuatro estadios de Vélez llenos, así que Roberto Piazza no le cree pero mucha gente sí".
El aguante de Pedro Rosemblat
Es preciso destacar que generalmente Pedro Rosemblat acompaña a Lali Espósito durante sus presentaciones.
En mayo lo hizo durante su recital en el estadio José Amalfitani y luego se volcó a las redes para escribir un emotivo mensaje al respecto que no tardó en volverse viral.
“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, escribió el periodista que fue filmando alentando a su pareja en medio del público.
Y luego sumó: "Todo condensando en un metro y medio y pocas monedas. Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Los países a los que los argentinos pueden ingresar sin visa en 2025
Chau Ley de Nietos: Fecha límite para tramitar la ciudadanía española
El paraíso de las aceitunas que pocos conocen en Argentina
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Aerolínea reconocida habilita localizador de equipaje para pasajeros