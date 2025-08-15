Pedro Rosemblat humilló a Roberto Piazza en defensa de Lali Espósito

El aguante de Pedro Rosemblat

Es preciso destacar que generalmente Pedro Rosemblat acompaña a Lali Espósito durante sus presentaciones.

En mayo lo hizo durante su recital en el estadio José Amalfitani y luego se volcó a las redes para escribir un emotivo mensaje al respecto que no tardó en volverse viral.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, escribió el periodista que fue filmando alentando a su pareja en medio del público.

Y luego sumó: "Todo condensando en un metro y medio y pocas monedas. Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo".

