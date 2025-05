El mensaje viral de Pedro Rosemblat luego de que Lali Espósito la rompiera en Vélez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1926787001472237801&partner=&hide_thread=false "Pedro a Lali":

Lali Espósito reveló cuál fue el "aprendizaje" tras sus cruces con Javier Milei

Actualmente Lali Espósito se encuentra promocionando la segunda temporada de El fin del amor una serie que protagonizó para la plataforma Amazon Prime Video y en diálogo con La Nación recordó los ataques por parte del presidente Javier Mileiquien la tildó de "Ladri Depósito".

Si bien su intención no fue recrudecer el enfrentamiento con el mandatario nacional, la reconocida cantante contó la reflexión que hizo al respecto. "Fue como un estudio de situación hecho con tranquilidad en un lugar más privado y no tanto buscando respuestas en Twitter", expresó la cantante.

"La respuesta la busqué adentro. No podría guiarme nunca por lo que alguien que no me conoce dice de mí en Twitter así sea el Presidente. ¿Viste? Que no me conoce tampoco", añadió con seriedad y explicó que procedió a "entender la coyuntura".

Asimismo, luego contó: "A veces hay que retirarse, creo. O por lo menos ese fue mi aprendizaje. A veces hay que saber retirarse para analizar mejor y hacer mejores cosas con eso que te está pasando. Por eso digo que creo de verdad que pude hacer un mejor disco, que pude entender mejor algunas cosas para cuando tenga ganas de decir algo como ahora públicamente sobre este tema".

