Roberto Piazza: "No compro telas en Argentina, me sale la mitad importarlas" dijo el diseñador, amigo de Milei

Roberto Piazza y su amistad con los Milei

“Ayer estuve con el presidente y con Karina. Lo vi muy bien, se ve que duerme mejor. Tenía puesto un mameluco de YPF porque juega con los perros”.

image.png Roberto Piazza y su pareja junto a Javier y Karina Milei: dialogaron en Olivos sobre la situación del país

Piazza se mostró en el búnker de La Libertad Avanza luego del triunfo de Manuel Adorni en las últimas elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y confesó que habla día por medio con el jefe de Estado.

Somos amigos. El día que dio el discurso en Davos (Suiza), lo escuché desde Los Ángeles y me hizo ruido lo que dijo sobre los homosexuales, parecía la desafortunada pregunta que me hizo Mirtha Legrand en su mesa sobre la pedofilia. Llamé a Patricia Bullrich, que es amiga desde hace años, y también a Yuyito González que en ese momento era su pareja. Les dije que no me había gustado lo que dijo. Somos amigos. El día que dio el discurso en Davos (Suiza), lo escuché desde Los Ángeles y me hizo ruido lo que dijo sobre los homosexuales, parecía la desafortunada pregunta que me hizo Mirtha Legrand en su mesa sobre la pedofilia. Llamé a Patricia Bullrich, que es amiga desde hace años, y también a Yuyito González que en ese momento era su pareja. Les dije que no me había gustado lo que dijo.

Finalmente, el famoso modisto explicó que fue el primer mandatario quien se comunicó con él:

"Yo lo apoyo en todo a Milei, pero lo que dijo me afectaba psicológicamente y espiritualmente, y la gente me escribía para insultarme como si yo fuese un violador. Otra vez con la misma historia. A los dos días me llamó Milei y hablamos una hora y media”.