Adiós a Davos: Javier Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Karina asistieron al desfile de Roberto Piazza

Roberto Piazza fue contactados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich quién le anunció: “Javier quiere hablar con vos”.

image.png Roberto Piazza, Javier Milei y Walter Vázquez (pareja del diseñador)

“Me mandó el video de 40 minutos de la conferencia, donde está editado su discurso. Fue editado acá en Argentina”, relató el artista.

Milei me dijo que esa frase la había usado como una comparación extrema, pero en realidad no es lo que él siente. No tiene nada con los gays, ni conmigo, ni con ninguno. No le importa que un chico quiera transformarse en mujer, ni hacerse operación transgénero, ni ponerse hormonas, siempre y cuando sea mayor de edad y no sea del Estado, que no sea de la plata nuestra.