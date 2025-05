Yanina Latorre quiso dar cátedra, pero la frenaron en seco: "No se banca el vuelto"

"Hay cosas de LAM que cuando me fui no me gustaron, pero eso no significa hablar mal del programa", agregó. Dejando en claro que, pese a las diferencias, mantiene cierto código profesional que aparentemente su contrincante desconoce.

Yanina Latorre no afloja

Siguiendo con su habitual tono arrollador, Latorre no tardó en devolver golpe por golpe. Y en su característico tono mordaz, replicó: "Se nota que estudia de canje. Agradecé el chivo. Me parece poco serio para vos y para una universidad". Y continuó su embate sin dar tregua: "Andá, estudiá y pagá o pedí una beca. Hay muchas formas. Pero no arrobes a la universidad. Me recibí, sé de lo que hablo".

Y para terminar su duro discurso, dijo con desdén: "No estoy obsesionada con vos. Me preguntan y contesto. No estás en mi radar, me chup** tres huev**".

image.png Yanina Latorre y Cinthia Fernández en LAM.

El conflicto entre ambas figuras tiene antecedentes que se remontan al menos a diciembre pasado, según relató Fernández. Esto revela un trasfondo más profundo que una simple pelea mediática. En redes sociales, los seguidores de cada una se alinearon en bandos opuestos, intensificando una disputa que promete nuevos capítulos en los próximos días.

