La película de 1 hora y 40 que querrás haber visto antes

En simples palabras, es un hecho que "Extraterritorial" no pretende revolucionar el cine ni ofrecer grandes lecciones de vida, pero cumple perfectamente con lo que se espera de una película de este género. Ofrece lo necesario para que el espectador se deje llevar por la trama, se identifique con la protagonista y disfrute de las secuencias de acción que no dan respiro. No se trata de una obra maestra, pero tampoco lo pretende. Lo que ofrece es exactamente lo que muchos buscan en una película de suspenso: una historia sencilla, bien ejecutada y que, aunque no deje una reflexión profunda, sí logre entretener y mantenernos expectantes durante toda su duración.

