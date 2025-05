Insólito Día de Fiesta de Luis Petri en el Aniversario 43 del ARA Isla de los Estados

A pesar de los riesgos que implicaba esa navegación nocturna, el Capitán de Ultramar Tulio Panigadi, al mando de la embarcación, decidió soltar amarras desde Puerto Argentino, dado que estaba en conocimiento de la imperiosa necesidad que tenían los efectivos militares de reabastecerse de alimentos y municiones.

A las 22:10 de ese día, el navío se encontraba a la altura de la Isla Cisne, cuando fue detectado por los radares de la fragata británica Alacrity, la que descargó una mortífera andanada de artillería. El poder de fuego enemigo sumado a lo inflamable y explosivo de la propia carga del propio buque, lo transformaron en un amasijo de hierros retorcidos e incandescentes en pocos minutos.

15 Hombres de la Marina Mercante, 3 de la Armada Argentina, 2 del Ejército Argentino, 1 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 de la Prefectura Naval Argentina perdieron la vida a bordo o intentando alcanzar la orilla a nado en las heladas aguas del estrecho. Solo 2 lo lograron:

el Coordinador militar capitán de corbeta Alois Payarola ; y

; y el marinero mercante Alfonso López.

Podrían haberse salvado más vidas si el comandante atacante Chris Craig hubiera sido en lugar de un pirata un verdadero caballero del mar y procedido a rescatar a quienes agonizaban en el agua los que ya no representaban un peligro para su nave y su tripulación.

Como dato adicional, agrego que durante el día anterior había sido atacado y hundido el buque pesquero Narwal hecho en el que murió el contramaestre civil Omar Rupp muy lejano este héroe de merecer una reflexión del mediocre ministro de defensa Petri.

petri en acto.jpg Luis Petri desplegando su proyecto político personal. No hubo lugar para el ARA Isla de los Estados, un fragmento de la Gesta de Malvinas.

Lo primero es la campaña

Volviendo a lo desagradable, afortunadamente ni generales ni soldados toman en serio ya las actitudes de este personaje mendocino cuyo único objetivo es intentar ser candidato a gobernador de Mendoza, a pesar de que tiene menos chances de ser electo que de recuperar el prestigio perdido ante la comunidad militar.

Asumiendo que estaba en conocimiento de la fecha infausta y tal vez queriendo provocar a los mansos (siguiendo el estilo libertario) no tuvo mejor ocurrencia que elegir entre las muchas prendas militares que suele usar sin mérito ni derecho a hacerlo, una campera de la Armada Argentina a la que le agregó escudo ministerial y el casi sagrado (para nosotros los Veteranos de Guerra) parche sobre el brazo derecho de las Islas Malvinas.

“No espere nada. Este señor vive para las redes, en un mundo de fantasía secundado por una corte de aduladores que realmente le hacen creer que es carismático cuando en realidad es -parafraseando al General San Martín un pobre infeliz con una miserable cuota de poder”. El oficial del ejército que sostiene esta información supo ser abastecido en su posición durante la guerra por el Isla de los Estados, tal vez por ello su indignación supera la mía.

Sería bueno saber quien es el “colaborador” ministerial que seleccionó el material fotográfico que muestra al siempre “travestido” ministro “apuñalando” a un sabroso costillar demostrando a propios y extraños o bien lamentable ignorancia por la fecha o – mucho peor- abominable desprecio por la misma.

No todo está perdido

Impecable, puntual e infalible como cada año, la Armada Argentina con su Jefe de Estado Mayor a la cabeza (Almirante Carlos María Allievi) junto a todo el almirantazgo y buena parte de los mandos superiores de la institución a la que se agregó una importante delegación de la Prefectura Naval Argentina y los máximos referentes de la Marina Mercante rindió homenaje a los caídos.

Vale destacar que el punto más importante de este tipo de eventos no está dado ni por el calibre de los oradores, ni por la colocación de ofrendas florales ni tal vez por la invocación religiosa dada por el capellán naval.

A no dudarlo, ese instante sublime en el que quien detenta el mando naval se acerca a la viuda, al hijo, a la madre o al amigo de un caído y fundiéndose en un abrazo agradece en nombre de la Patria el máximo sacrificio ofrendado porque quien ya no está, resulta reconfortante y sanador.

Sr. Ministro, con su supina ignorancia y su arrogante actitud usted pone cada día un poco más de distancia entre su hueco discurso relacionado con la puesta en valor del ser militar, del respeto a las instituciones y de cualquier otra cosa que implique que alguien le pueda creer que -más allá de estar siempre ridículamente disfrazado de lo que no es- usted tiene la menor empatía por los casi cien mil mujeres y hombres que tiene bajo su responsabilidad (digo responsabilidad y no mando porque no resulta usted digno de mandar ni al más moderno cabo militar)

Para su conocimiento vaya la nómina del personal civil y militar Muerto en Combate al que Usted ayer prefirió cambiar por un suculento asado. Dios quiera que le haya caído bien. A mí me dio náuseas, pero ese es mi problema.

Muertos por la Patria el 10/05/1982 olvidados por el Señor Ministro de Defensa de la Nación:

PANIGADI, Tulio Néstor

BOTTARO, José Esteban

POLITIS, Jorge Nicolás

AGUIRRE, Miguel

CUEVAS, Alejandro

IBAÑEZ, Benito Horacio

BOLLERO, Jorge Alfredo

CAYO, Antonio Máximo

LIMA, Antonio Miguel

OLVEIRA, Manuel

MENDIETA, Pedro Antonio

HUDEPOHL, Enrique Joaquín

MINA, Omar Héctor

LUZARDO, Rafael

SANDOVAL, Néstor Omar

homenaje al ara isla de los estados.jpg Luis Petri no estuvo en el homenaje a los caídos.

