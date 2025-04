Luis Petri, entre el descrédito militar y los perros muertos

Sin perjuicio de los cuestionamientos que desde varios sectores se lanzaron contra las autoridades de la Armada por la realización de un ejercicio aparentemente destinado a enfrentar a civiles potencialmente manifestantes, la fuerza aclaró que el ejercicio se desarrolla desde hace años y está destinado al control de la seguridad interior de las unidades militares.

En cualquier caso, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado mantiene desde entonces detenidos no solo al cabo “agresor” sino a toda la cadena de mandos subalternos por encima de este. Siete militares en total están detenidos por un supuesto ilícito caratulado como “Lesiones”.

Más inoportuno, imposible

El caso Páez escaló a tal punto en la comunidad militar que en estos momentos se encuentran suspendidos o morigerados todos los entrenamientos que impliquen contacto físico entre cursantes.

"El ejercicio denominado 'Ejercicio Antidisturbios Dentro de la Jurisdicción Naval' se realizó con conocimiento del Ministerio de Defensa y se ejecuta en forma periódica desde 1997 ”, señalan las autoridades de la fuerza.

“Lanzar una verdad a medias como hizo nuestro ministro justo cuando tenemos una situación interna de malestar grave es al menos de una torpeza digna de un principiante”, señala el militar consultado al tiempo que vuelve a reclamar que se informe adecuadamente a los medios para que no se hagan eco de la torpeza ministerial.

“El no anuncio de Petri indica que los militares están autorizados a realizar arrestos civiles en flagrancia algo que puede hacer cualquier ciudadano si observa la comisión de un delito y se considera en condiciones de poder conjurarlo. Para ello no hace falta que el ministro con su habitual torpeza lo asiente por escrito”, acota el uniformado.

En las últimas horas, Luis Petri intentó volver sobre sus pasos para lo cual recurrió a algunas apariciones en video streaming en medios amigos y con cronistas que por ahora no distinguen la diferencia entre táctica y estrategia ni diferencian a un cabo de un general.

No aclares que oscurece

“Las fuerzas armadas serán empeñadas mediante el uso de Reglas de Empeñamiento secretas que los habilitarán a realizar operaciones especiales y novedosas para enfrentar las nuevas amenazas que precisamente constituyen un desafío a la defensa nacional”: Las huecas palabras ministeriales tropiezan desde el vamos con una falacia.

Las reglas de empeñamiento nunca son secretas pues están destinadas a que todo el personal en el teatro de operaciones sepa que puede y que no puede hacer. “Son para conocimiento de todos precisamente solemos decir que las deben tener pegadas en el fusil metafóricamente hablando”, explica un general en actividad a este medio.

Además, la población civil o cualquier ciudadano que potencialmente fuera abordado por un militar debe estar perfectamente al tanto no solo de sus derechos sino además de lo que su interlocutor militar puede o no requerirle.

La marcha atrás del aún ministro de Defensa incluyó la rápida difusión de conceptos tales como. “Los militares no podrán revisar vehículos, no podrán ingresar a domicilios, no podrán actuar en zonas pobladas y no podrán perseguir o reprimir a presuntos delincuentes que huyan de un control…" Es decir, no pueden hacer nada más que ejercer su autodefensa y -como se dijo- ser buenos ciudadanos.

No obstante, los militares saben que el solo hecho de pedirle el documento a un civil presuntamente en actitud delincuencial los pone inmediatamente en condiciones de ser detenidos por abuso de autoridad.

“Por favor difundan para conocimiento del personal militar que si llegan a ser detenidos por orden judicial por cumplir una orden ilegal impartida por Luis Petri o sus mandos subordinados la fuerza no puede defenderlos, estarán solos o a lo sumo con un defensor oficial que seguramente los tratará como a delincuentes de lesa humanidad", señala oportunamente un ex auditor (abogado) de la Armada.

“Es la ley, le guste o no le guste a Petri y sus secuaces, por mucho decreto reglamentario, reglas de empeñamiento, bulas papales o cualquier otro instrumento legal habría que avisarle a ese señor que no cometeremos el mismo error dos veces. No estamos entrenados ni capacitados para hacer de policías, no tenemos el equipo adecuado y además nos pagan bastante menos”. En esta ocasión el que habla no es un almirante sino un joven teniente primero que acaba de ser padre y quiere ver crecer a su hijo en libertad.

Si Luis Petri fuera un poco menos soberbio, admitiría que lo que intenta hacer es una reedición mejorada de los operativos Escudo Norte y Fortín Norte creados por el Teniente General Milani y la exMinistra Nilda Garré. Esto es ocupar el terreno desierto para realizar ejercicios militares disuadiendo a los narcos a buscar otro camino para desarrollar su ilícita actividad.

Nilda Garré diputada nacional del Frente para la Victoria. Nilda Garré, ex ministro de Defensa a quien imita Luis Petri.

Día de Perros

No son pocos los observadores militares que cada vez en voz mas alta se permiten dudar de la cordura o razonabilidad que guardan los actos ministeriales.

Así las cosas, hoy en concordancia con la celebración del día del animal, Luis Petri dispuso otorgar la distinción 'Lealtad en Combate' a un grupo de exsoldados navales y a sus respectivos perros de guerra (todos fallecidos obviamente) en una clara muestra de que la nave ministerial navega totalmente a la deriva.

La distinción post mortem a los caninos se da -según detalla la disposición ministerial- luego de que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención (no sea cosa que el bisnieto de algún perro cuestione la decisión).

"Ceremonia de la Distinción de los Binomios, martes 29/04, Día del Animal (11:30 en el Ministerio de Defensa):

Artículo 1ro.- Otórgase la distinción “Lealtad en Combate - Binomios en Malvinas” a los siguientes binomios pertenecientes a la Sección Perros de Guerra del Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano:

1. CC62 ALARCON José Ramón / ÑANDO;

2. CC62 ALBARRACIN Ángel Rolando / RANQUEL;

3. CC62 ANDICOCHEA Raúl Orlando / NEGRO;

4. CC62 CACERES Seferino Ramón / DUQUE;

5. CC60 CRUZ José Rubén / VOGEL;

6. CC62 DECIMA Silvano Pastor / ÑANCUL;

7. CC62 DEL GRECO Carlos Alberto / ÑARO;

8. CC62 GIULIANI Luis Alberto / WARNER;

9. CC62 HERRERA Humberto Horacio / YOU;

10. CC62 IRIGOYEN Raúl Francisco / VOLF;

11. CC62 LOPEZ Ubaldo Darío / FRANKY;

12. CC62 MEDINA Jorge Alberto / FALU;

13. CC62 PEREZ Néstor Raúl / LONDON;

14. CC62 PEREZ Oscar Orlando / KENDY;

15. CC62 PICON Martín Donato / ONIX;

16. CC62 RINALDI Jorge Armando / NICK;

17. CC62 RIVADANEIRA Rubén Orlando / OLAF;

18. CC62 SILVAS Carlos Dante / XUAVIA,

por haber defendido al Pueblo argentino y la Patria durante el conflicto armado Guerra de Malvinas, que se extendió entre el 2 de abril de 1982 y el 14 de junio de 1982."

perros de guerra.webp

A las corridas una delegación de oficiales y suboficiales de la Armada se dará cita a las 11:30 de esta mañana en las instalaciones del Ministerio de Defensa para la solemne ceremonia, la cadena de memes y bromas en las redes castrenses dan cuenta del humor de los uniformados.

Demás está decir que la labor de los “perros de guerra” pertenecientes a la Infantería de Marina ha sido destacable al punto tal que un monumento en la Base Naval Puerto Belgrano perpetua la memoria de alguno de esos valientes canes.

Ese reconocimiento ya ha sido dado en tiempo, forma y sin fines electoralistas.

Dada la sensibilidad ministerial en materia canina, valga hacerle llegar al Sr. Ministro un recordatorio que al menos 30 empleados de COVIARA una dependencia de su ministerio, hace cuatro meses que no cobran sus haberes, con lo cual no solo no pueden alimentar a sus perros sino tampoco a sus hijos.

Al margen de toda otra consideración, vaya desde esta columna un deseo de feliz día en este 29 de abril para el señor ministro.

