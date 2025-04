La miniserie de 6 capítulos que es un éxito total en Disney+

La miniserie, realizada por Kapow, no solo narra una historia individual, sino que desarma mecanismos complejos de poder y silencio. Como acertadamente señaló Juan Pablo Russo de EscribiendoCine: "Desde el subtexto, 'Camaleón: el pasado no cambia' toca un nervio sensible, el del artista como figura impune, protegido por un aura de genio y legitimado por un sistema que rara vez interroga sus excesos".

Este señalamiento resulta particularmente revelador cuando observamos la dinámica entre Salvador Carvallo y su entorno: no es solo un depredador, sino un manipulador que ha construido meticulosamente una imagen pública intachable.

image.png

En un panorama televisivo saturado de propuestas, "Camaleón" destaca por su enfoque crudo pero necesario. No ofrece soluciones milagrosas ni catarsis instantáneas, sino un espejo donde sociedad e individuos podemos reconocer nuestras complicidades silenciosas con sistemas que protegen a victimarios carismáticos.

La brevedad del formato, lejos de ser una limitación, potencia su impacto emocional. Como las mejores miniseries, deja al espectador en ese espacio incómodo donde las respuestas fáciles escasean y las preguntas difíciles persisten mucho después de que los créditos finales desfilan por la pantalla.

