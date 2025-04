"Si la comisión $LIBRA queda liderada por la oposición no K, es un problema doble para Milei"

Tampoco el kirchnerismo lograría encumbrarse en ese lugar. En tanto que algún diputado de la oposición moderada podría conseguir liderar el proceso. Se habla del cordobés Oscar Agost Carreño, integrante de Encuentro Federal, el bloque lidera Miguel Pichetto; y de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica que comanda Elisa Carrió.

En esta línea, el analista político Federico Zapata destacó la importancia de que la comisión haya sido impulsada por la oposición no kirchnerista, lo que supone un "problema doble" para Milei en caso de que quede presidida por la misma.

"Lo importante es quien lidera este proceso. Si lo liderara el kirchnerismo, seguramente Milei correría con alguna ventaja", dijo el director de la consultora Escenarios en diálogo con el canal LN+.

"Lo que estamos viendo es algo novedoso, que es la articulación de una iniciativa política liderada por una oposición no kirchnerista y eso es un punto importante, porque la sociedad tiene disposición a escucharla. Si fuera kirchnerista, la sociedad apagaría el televisor", dijo.

"Es la 1ra vez que se conforma un espacio de oposición no kirchnerista anclado sobre una dimensión institucional, que es a lo que LLA le tiene alergia. Eso le da posibilidad de diálogo con la población", evaluó.

Y concluyó: "si ellos (los opositores) logran sostener eso en el tiempo, si logran que la comisión sea liderada por una oposición no K, es un problema doble para Milei, porque además de explicar el hecho, no se trata de que está combatiendo él contra el kirchnerismo, que es algo muy funcional, sino que tiene que explicar cómo es posible que haya una oposición no kirchnerista que está liderando esta agenda. Es una innovación muy importante y para que el tema siga en agenda a lo largo del tiempo".

