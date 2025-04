Sebastián Pareja: "Después del balotaje, a los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados"

"Creo que el exPresidente hace rato que no tiene razón. Creo que nosotros llevamos una tarea genuina. Él lo sabew bien. Cuando ganamos el balotaje, di una sola indicación a la mesa provincial: no ir a caranchear a los espacios amigos, como el PRO o la UCR, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso. En ese momento, ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados", dijo.