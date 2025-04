El Gobierno presiona por dólares del campo

Para la oleaginosa, la novedad se dio en la plaza local donde primó un dinamismo que hacía días no se veía, en posiciones cortas, y con precios abiertos.

250 millones de toneladas

Argentina podría alcanzar una producción de 250 millones de toneladas de granos para 2035, lo que implicaría un crecimiento del 57% respecto al escenario actual, según un nuevo modelo adoptado por la Bolsa de Comercio de Rosario (sobre tecnología europea).

En términos económicos, el salto productivo se traduciría en exportaciones adicionales por más de US$ 17.000 millones por año, un valor comparable al que actualmente genera todo el complejo soja.

Para lograrlo, el programa – AGMEMOD-, ya disponible para toda Europa y varios países más, parte de la modificación de 3 parámetros:

a) Una mejora sustancial en la infraestructura logística,

b) La eliminación de los derechos de exportación (DEX) y

c) La incorporación generalizada de las mejores tecnologías disponibles en los sistemas productivos. En realidad, los efectos positivos de estas cuestiones, ya eran conocidos, pero no habían sido evaluados con semejante ajuste.

“Sabemos lo que pasa cuando el campo crece: hay más actividad, más empleo, más comercio y un aporte concreto al desarrollo económico del país”, dijo Miguel Simioni, titilar de la BCR al presentar el novedoso programa.

Si bien en forma explícita, las conclusiones muestran que Argentina podría contar con el equivalente a otra cosecha de soja en una década, el desafío es el de actualizar, y luego mantener, las condiciones de logística muy atrasadas para manejar tales volúmenes.

“Se está comiendo el activo de las rutas nacionales”, diría poco después el Gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, al respecto.

La presentación se dio en un día muy agitado porque, además de realizarse el tradicional remate del 1º Lote de soja de la temporada, hubo una cumbre económica previa, encabezada por el titular del ARCA, Juan Pazo, de la que participaron unos 50 empresarios y dirigentes agroindustriales (“para seguir la marcha del plan”, dijo Pazo) y que, en términos generales no deparó sorpresas:

Pazo siguió presionando para que se liquiden divisas, y el sector reclama la desaparición de los DEX y cambios en la política tributaria.”Todo seguirá como hasta ahora”, se limitó a decir.

En realidad, volverá para atrás, ya que, reiteró, las retenciones volverán a su nivel anterior (más alto) el 30 de junio.

Lechería intenta levantar cabeza

Tras más de 20 años de casi estancamiento, la lechería local podría tener un pequeño salto alcista este año, respaldada por la mejora en la situación interna que está llevando nuevamente a la leche en polvo por sobre los US$ 4.000 la tonelada y, por una incipiente mejora en la rentabilidad.

Tampoco se puede dejar de lado la regularización climática que se estaría operando tras varios ciclos de lluvias por debajo de los promedios.

No se puede olvidar que todos estos años de “mantenimiento” de la producción, alrededor de los 10.500 -11.000 millones de litros anuales, se vieron con una profunda caída en la cantidad de establecimientos.

Aun así, con alrededor de 9.000 tambos operativos; cerca de 1,5 millón de vacas lecheras y, la tendencia al crecimiento de establecimientos más grandes y robóticos; los US$ 0,42 que recibe el tambo, vs los US$ 0,39 del costo por litro alentado, a su vez, por un mercado internacional que pueden volver a caer en volumen de manera que afirmen sus valores.

En todo, constituyen un buen punto de partida para recuperar la lechería local, hoy muy alejada de los vecinos, especialmente Brasil, que ya se acerca a los 30.000 millones de litros/año.

En ese contexto, entre el 9 y el 11 de mayo se realizará en Nogoyá, Entre Ríos, la Fiesta Provincial de la Leche, con reproductores Holando y Jersey y, la novedad de la primera olimpiada láctea.

Alarma desde el Mercado de Liniers por el aumento de la carne de novillo Semana corta que alerta por posible suba de precios

De todo un poco (negativo)

* Con la semana corta por la falta de actividad del jueves que, en el caso de la hacienda impacta también el viernes, hay preocupación por la evolución del mercado ganadero dada la profusión de semanas irregulares.

En ese orden se teme que la plaza afirme adicionalmente los precios que inquietan a funcionarios de turno, por los precios al mostrador.

* Las autoridades del INTA, Nicolás Bronzovich y María Giraudo no están, justamente, en su pico de popularidad. Los escraches en el Instituto por parte del personal, que los hicieron pasar un muy mal momento, están a la orden del día, y algunos consideran que también toque al Consejo (integrado por las 4 entidades del campo, Apresid y CREA).

La racionalización del multitudinario organismo y, especialmente, la posibilidad de que se sigan convirtiendo algunos activos (tierras), pone nerviosos a varios que temen que la avanzada del ministro Luis Caputo no sea todo lo ¨prolija” que debe y merece, el organismo.

Por ahora, al menos, sigue sin aparecer el “gerente-interventor” que quiere nombrar Juan Pazo, y que las entidades sostienen que no aprobaron.

Última

Si de malhumor se trata, los productores de la Cuenca del Salado parecen ir en punta por las inundaciones, falta de caminos, y las famosas obras de la Cuenca, aún inconclusas.

Así las cosas decidieron realizará una asamblea en la Rural de Saladillo “por la inundación en la cuenca del Vallimanca-Saladillo y definir pedidos y acciones a tomar ante la falta de obras necesarias en todo este tiempo”. La movida fue respaldada por CARBAP.

