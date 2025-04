Carlo Ancelotti no llegaría a Brasil y evalúa los 50 millones de Arabia Saudita

Según informó Fabrizio Romano, "la Federación Brasileña no tiene planes de esperar mucho tiempo para que el Real Madrid y Carlo Ancelotti aclaren su proceso de salida. El Real Madrid no pagará ninguna tarifa de salida y Brasil no esperará".

El Real Madrid no pagará ninguna tarifa de salida y Brasil no esperará El Real Madrid no pagará ninguna tarifa de salida y Brasil no esperará

Además, aseguró que la CBF continúa teniendo en carpeta a Jorge Jesús, el DT portugués que actualmente se encuentra en el Al Hilal.

César Luis Merlo aportó su información: "El acuerdo estaba pactado de manera verbal, pero en las últimas horas, el entrenador no mostró la decisión necesaria para salir del Real Madrid, que endureció la postura para liberarlo y la CBF se retiró de la negociación".

image.png Dorival Junior fue despedido como entrenador de la Verdeamarelha a fines de marzo, tras la dura derrota ante la Selección Argentina por Eliminatorias

El medio de comunicación español Relevo, detalló las bambalinas: "Las últimas horas han sido decisivas para que se haya llegado a este punto".

Arabia Saudita y sus 50 millones de euros por temporada para convencer a Carlo Ancelotti

Arabia Saudita se metió en la puja. Entre el tire y afloje del Merengue y la Verdeamarelha, entendió que la chequera podría darle el derecho de piso para que Carlo Ancelotti lo escuchara. Según indica el diario Marca, de España, los árabes le han ofrecido 50 millones de euros por temporada.

image.png Florentino Pérez no dejará ir a Ancelotti tan fácil

Ayer lunes, tras lo que significaba la inminente partida de Carletto, el nombre que sonaba para reemplazarlo era el del argentino Santiago Solari. El Indiecito, que fue jugador y también entrenador del Madrid, conoce a la perfección el club y actualmente se desempeña como Director de Fútbol de la institución.

+ de Golazo24