La miniserie que arrasa con todo en solo cuatro capítulos

Aunque el calendario no lo catalogue formalmente como tal, lo cierto es que este fin de semana muchos argentinos podrán disfrutar de un descanso extendido gracias al feriado del 1° de mayo y el viernes no laborable que le sigue. Y si sos de los que aprovechan estos días para entregarse al placer del sillón, el control remoto y algo bueno en pantalla, hay una palabra que deberías tener en cuenta: miniserie. Pero no cualquier miniserie. Hay una producción que se destaca entre las demás y que, en tan solo cuatro episodios, consigue sacudirte desde lo emocional hasta lo físico.