La nueva miniserie de Apple TV+ que está rompiendo todo con 9 episodios

Una historia de ladrones finos en Apple TV+

En Amigos y vecinos (o Your Friends & Neighbors en inglés), Andrew Cooper (Jon Hamm) es un ex financista que de un día para el otro se queda sin trabajo, sin esposa y con un tren de vida que no puede seguir sobrellevando. ¿Solución? Empieza a robar casas en su propio barrio, uno de esos countries donde nadie se baja de un BMW. Pero él no lo hace solo por el dinero: también está buscando volver a sentirse vivo, aunque se le vaya todo de las manos.