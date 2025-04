La miniserie de Disney+ que con 5 episodios no te va a dar respiro

image.png Si buscás una miniserie que te atrape de principio a fin, con misterio, emoción y actuaciones de primer nivel, no pierdas tiempo: ya está disponible en Disney+.

Rebecca, la madre de la amiga, no es quien decía ser, y la desaparición de Lucía pone en marcha una investigación llena de sorpresas. En medio de todo esto, la familia Blix descubre secretos y se enfrenta a mentiras que nunca imaginó. Así es la trama de "La niña robada" ("The Stolen Girl"), miniserie de tan solo 5 episodios que acaba de estrenarse en Disney+, pero lo más impactante es que está inspirada en el caso real de Maureen Dabbagh, una mujer que, en los 90s, vivió la angustia de ver cómo su hija Nadia era secuestrada por su exmarido y llevada a un país en el que no había acuerdos de extradición, y que solo pudo recuperar a su hija tras 17 años de lucha.