Prime Video estrenó la miniserie de 8 episodios que arrasa en la crítica

Desde que se estrenó, Cazador de demonios viene cosechando flor de elogios. No es solamente una serie de tiros y monstruos: tiene personajes bien construidos, un guion que sabe cuándo ir al palo y cuándo aflojar, y un Kevin Bacon que se nota que la está pasando bomba en el papel. The Daily Beast la definió como "un magnífico medio para el sobrenaturalmente encantador Bacon, que cumple su cometido con la misma eficiencia y energía que su héroe".

Después, Heaven of Horror se rindió: "Se trata de una serie de terror sobrenatural, y éstas suelen ser demasiado tontas para mí (...) Y, sin embargo, este Prime Video acaba de golpear todas las notas correctas para mí". Y para cerrar, JoBlo le metió la frutilla al postre con una reseña que deja claro que esta serie es más que un one-shot: "Podría convertirse fácilmente en una serie de larga duración, y espero que vuelva por varias temporadas. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto con una serie de terror".

En resumen, Cazador de demonios es de esas series que te ponés a ver de onda y terminás manijeando hasta el final. Tiene acción, terror, personajes piolas y un humor negro que la hace única. Y encima, Kevin Bacon cazando bichos del infierno.

