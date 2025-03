Prime Video tiene una miniserie espectacular que tenés que ver ya mismo

¿Por qué todos hablan de esta miniserie?

Lo que realmente está haciendo ruido con "Bosch: Legacy" no es solo el personaje de Harry Bosch, sino que la serie está más afilada que nunca. La crítica está bastante de acuerdo en que esta miniserie tiene todo lo que una buena historia de detectives necesita. En Collider dicen que "se las arregla continuamente para encontrar nuevos desafíos y amenazas que mantienen el drama y las revelaciones frescas", algo clave en un género donde las tramas pueden volverse repetitivas. La crítica de Rolling Stone también es un golpe certero: "Sigue siendo una serie excelente para los que crecieron con este tipo de historias".

Y si pensabas que la serie solo atrae a los más fanáticos del género, El País le da una mirada más profunda: "Me fascina el retrato de Los Ángeles, me creo las ansias de venganza y justicia, e incluso me conmueve esa forma tan elegante de meter las citas de los detectives clásicos". Es decir, tiene una construcción de personajes y una atmósfera que atrapa. Y a eso se le suma la dirección y las interpretaciones, que están a la altura de las expectativas de los seguidores de la saga.

Con todas estas críticas positivas, la serie tiene todos los ingredientes de un éxito, temporada tras temporada. Si te gustó "Bosch", esta nueva etapa te va a enganchar aún más. Y si no la viste, ya es hora de darle una chance.

