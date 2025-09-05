Israel ataca un rascacielos en Ciudad de Gaza: Hamás, escondido, y venganza equivocada

Destruir el horizonte genera conmoción, desorientación, miedo y pánico entre los civiles, quienes no tienen visión del futuro ni de cuándo terminará esta guerra Destruir el horizonte genera conmoción, desorientación, miedo y pánico entre los civiles, quienes no tienen visión del futuro ni de cuándo terminará esta guerra

image El humo se eleva después de que un edificio fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza | GENTILEZA DE IMAGEN REUTERS

Gaza, 64.000 muertes (sólo 8900 eran terroristas): Israel debe replantearse su "justicia"

A casi dos años del estallido de la guerra entre Israel y Hamás, tras el atroz atentado en suelo israelí (que tomó la vida de 1200 personas y puso en pausa la de los 215 rehenes), en Gaza se han contabilizado más de 64.000 muertes bajo fuego israelí y sólo 8900 eran combatientes de Hamás.

Tales cifras se encuentran en una base de datos clasificada del ejército israelí, a la que accedió Reuters, que exhibe que, mayormente, los civiles palestinos y personas inocentes, como periodistas y personal sanitario, son los que están muriendo, por las bombas o por el hambre, en Gaza.

Los que sobreviven, con suerte, sufren el martirio de morir lentamente por la situación de hambruna en el enclave.

image Imágenes de la destrucción en Franja de Gaza | GENTILEZA BBC NEWS

Se estima que más de un millón de palestinos, periodistas y personal humanitario están en riesgo de muerte por desnutrición, lo que es el corolario por el bloqueo humanitario impuesto por Israel, aunque ocasionalmente Tel Aviv deje una entrada a cuenta gotas.

Desde octubre del 2023, según la ONU y la OMS, más de 350 palestinos, muchos de ellos niños, han fallecido por desnutrición.

“Es una ciudad de miedo, huida y funerales”, dice Tess Ingram, directora de comunicaciones de la UNICEF para Medio Oriente y el Norte de África, hablando de la nueva ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, una de las más pobladas.

image El antes y después de los bombardeo israelíes en la Franja de Gaza | GENTILEZA DE IMAGEN AP NEWS

Después de pasar nueve días en el territorio, Ingram cuenta historias de desplazamientos forzados, niños separados de sus padres y madres que lloran la pérdida de sus hijos por desnutrición. También relata que vio jóvenes mutilados por la metralla y advierte: “Lo impensable no se avecina: ya está aquí”.

Además, hace hincapíe en el aumento vertiginoso de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza, producto del bloqueo. De los 92 centros de nutrición ambulatoria que reciben apoyo de UNICEF en la ciudad de Gaza, solo 44 siguen operativos, cuenta.

Acongojada, la funcionaria de UNICEF describe clínicas abarrotadas de niños hambrientos y padres desesperados, así como cuenta muchas familias sobreviven de casualidad con un solo plato diario de lentejas o arroz, compartido entre todos, y que las madres se saltan comidas para que sus hijos puedan comer.

