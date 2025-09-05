El Ejército de Israel ataca este viernes (05/09/25) un imponente rascacielos de Ciudad de Gaza, al que señala como un centro de operaciones de Hamás, a pesar de que la población civil lo desmienta y hable de miles de nuevos muertos inocentes, mientras, en paralelo, el ministro de Defensa judío se vanagloria de que “las puertas del infierno” se están abriendo en el enclave.
IMÁGENES DE RUINAS
Israel ataca un rascacielos en Ciudad de Gaza: Hamás, escondido, y venganza equivocada
Israel derriba un rascacielos de Ciudad de Gaza al que señala como centro de operaciones de Hamás. El consorcio del edificio, lo desmiente, afirma que vivían los desplazados y se habla de una "ciudad de huida, miedo y funerales".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalan que el ataque de esta jornada contra el edificio gazatí, Torre Mushtaha, donde supuestamente operaba Hamás, forma parte de una serie de bombardeos tendientes a desmantelar la infraestructura operativa de dicha milicia proxie de Irán, con la que se bate a duelo desde el 7 de octubre del 2023.
Sin embargo, la dirección de la Torre Mushtaha de la Ciudad de Gaza, ha negado las afirmaciones israelíes de que el rascacielos estaba siendo utilizado por Hamás, según informa Al Jazeera Arabic, y ha declarado que, de hecho, vivían personas desplazadas.
“(El ataque al rascacielos) tiene una ventaja psicológica”, señala al respecto el analista militar Elijah Magnier. "Esto es una preparación para ocupar la ciudad de Gaza”, añade, en diálogo con Al Jazeera.
Gaza, 64.000 muertes (sólo 8900 eran terroristas): Israel debe replantearse su "justicia"
A casi dos años del estallido de la guerra entre Israel y Hamás, tras el atroz atentado en suelo israelí (que tomó la vida de 1200 personas y puso en pausa la de los 215 rehenes), en Gaza se han contabilizado más de 64.000 muertes bajo fuego israelí y sólo 8900 eran combatientes de Hamás.
Tales cifras se encuentran en una base de datos clasificada del ejército israelí, a la que accedió Reuters, que exhibe que, mayormente, los civiles palestinos y personas inocentes, como periodistas y personal sanitario, son los que están muriendo, por las bombas o por el hambre, en Gaza.
Los que sobreviven, con suerte, sufren el martirio de morir lentamente por la situación de hambruna en el enclave.
Se estima que más de un millón de palestinos, periodistas y personal humanitario están en riesgo de muerte por desnutrición, lo que es el corolario por el bloqueo humanitario impuesto por Israel, aunque ocasionalmente Tel Aviv deje una entrada a cuenta gotas.
Desde octubre del 2023, según la ONU y la OMS, más de 350 palestinos, muchos de ellos niños, han fallecido por desnutrición.
“Es una ciudad de miedo, huida y funerales”, dice Tess Ingram, directora de comunicaciones de la UNICEF para Medio Oriente y el Norte de África, hablando de la nueva ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, una de las más pobladas.
Después de pasar nueve días en el territorio, Ingram cuenta historias de desplazamientos forzados, niños separados de sus padres y madres que lloran la pérdida de sus hijos por desnutrición. También relata que vio jóvenes mutilados por la metralla y advierte: “Lo impensable no se avecina: ya está aquí”.
Además, hace hincapíe en el aumento vertiginoso de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza, producto del bloqueo. De los 92 centros de nutrición ambulatoria que reciben apoyo de UNICEF en la ciudad de Gaza, solo 44 siguen operativos, cuenta.
Acongojada, la funcionaria de UNICEF describe clínicas abarrotadas de niños hambrientos y padres desesperados, así como cuenta muchas familias sobreviven de casualidad con un solo plato diario de lentejas o arroz, compartido entre todos, y que las madres se saltan comidas para que sus hijos puedan comer.
