Israel dio el golpe más significativo a la cúpula hutí en Saná, Yemen

El primer ministro no era parte del círculo íntimo de al-Houthi, encargado de los asuntos militares y estratégicos del grupo. Su gobierno, al igual que los anteriores, se encargaba de gestionar los asuntos civiles cotidianos en Saná y otras zonas bajo control de los hutíes. El ataque que mató al primer ministro tuvo como objetivo una reunión de líderes hutíes en una villa en Beit Baws, una antigua aldea en el sur de Saná, según tres líderes tribales que hablaron con The Associated Press.

Tensión creciente entre Israel y los hutíes

El jueves, el ejército israelí afirmó haber "atacado con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, Yemen". A última hora del sábado, el ejército confirmó en un comunicado la muerte de al-Rahawi "junto con otros altos funcionarios". Añadió que entre las docenas de funcionarios atacados, estos eran responsables de "acciones terroristas" contra Israel.

"Yemen sufre mucho por la victoria del pueblo palestino", había dicho Al-Rahawi después de un ataque israelí la semana pasada que afectó una instalación de la principal compañía petrolera del país, controlada por los rebeldes en Saná, así como una planta de energía.

Yemen: la crónica

El ataque del 24 de agosto se produjo tres días después de que los hutíes lanzaran un misil balístico hacia Israel, que su ejército describió como la primera bomba de racimo que los rebeldes lanzaban contra el país desde 2023.

Al-Rahawi, originario de la provincia sureña de Abyan, fue aliado del expresidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se unió a los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la guerra civil. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña aérea y naval contra los hutíes en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra buques en el Mar Rojo. Los hutíes atacaron buques en respuesta a la guerra en Gaza, alegando que actuaban en solidaridad con los palestinos. Sus ataques han afectado gravemente el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde transitan aproximadamente un billón de dólares en mercancías al año.

Los ataques estadounidenses e israelíes causaron la muerte de decenas de personas en Yemen. En abril, un ataque estadounidense impactó una prisión que albergaba a migrantes africanos en la provincia norteña de Sadaa, matando al menos a 68 personas e hiriendo a otras 47.

Ahmed Nagi, un importante analista sobre Yemen del Crisis Group International, calificó el asesinato del primer ministro hutí como un “grave revés” para los rebeldes. Dijo que esto marca un cambio de rumbo de Israel, que ahora ataca a sus líderes y figuras militares de alto rango, lo que “representa una amenaza mayor a su estructura de mando”.

En mayo, la administración Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de que se pusieran fin a los ataques contra buques. Sin embargo, los rebeldes afirmaron que el acuerdo no incluía la suspensión de los ataques contra objetivos que consideraban aliados con Israel.

