Boom total de Netflix, el K-pop y ¡Otra vez Corea en la cultura global!

4 canciones de The Huntresses (Huntr/x) entraron en el top 10 de la lista Billboard Hot 100: inédito.

La película también fue tendencia en redes sociales: los usuarios discuten

qué canciones (fuera de la banda sonora) fortalecerán la frontera entre el mundo de las personas y el de los demonios, y

cuáles la destruirán.

La trama

Rumi, Zoe y Mira, integrantes del grupo de K-pop, 'Huntr/x', no se limitan a actuar en el escenario y grabar música; cada canción que interpretan fortalece el velo que separa los mundos humano y demoníaco, llamado 'honmun'.

Cuando aparecen agujeros en el 'honmun', y los habitantes del inframundo intentan atravesarlo, las cazadoras desenvainan sus espadas y los repelen.

Pero esta vez, los eternos enemigos de 'Huntr/x' han decidido luchar contra ellos en su propio territorio: las listas de éxitos.

Un demonio llamado Jinu crea una banda de chicos diabólicos llamada 'Saja Boys' y compite con las chicas por las almas de los fans.

En ese momento, 'Huntr/x' está sumido en el caos: a Rumi, la líder del grupo, le resulta cada vez más difícil ocultar a sus amigos que es mitad demonio.

'K-Pop Demon Hunters' fue creado por Maggie Kang, animadora canadiense de ascendencia coreana. Era la primera vez que escribía un guion basado en su propia idea y la primera vez que dirigía una serie animada (aunque no lo hizo sola, sino junto a Chris Appelhans).

Antes, Kang trabajó como artista de storyboard en los éxitos de taquilla 'Kung Fu Panda 3', 'El Gato con Botas' y 'El Origen de los Guardianes'.

Ella quería combinar la cultura tradicional coreana con la moderna. Por ello, en 'Hunters' se combinan la demonología y el chamanismo con una alegre banda sonora inspirada en los principales grupos de K-pop de nuestro tiempo.

La Ola Coreana

La trama se refiere a chamanes coreanos que cantaban y danzaban para alejar el mal.

Pero 'Huntress' se sitúa en la intersección de la cultura occidental y la asiática.

Si bien se pueden contar con los dedos las palabras coreanas en el proyecto de Kang y Appelhans, el diseño de las espadas está inspirado en las armas rituales coreanas.

Los elementos del vestuario tampoco son casuales. Las chicas llevan 'norigae', colgantes talismánicos que supuestamente atraen la riqueza y la suerte.

Y los chicos 'Saja', con sus apariencias demoníacas, visten trajes tradicionales coreanos y sombreros gat.

Incluso los compañeros de Jinwoo, el tigre azul y la urraca, se inspiraron en las bellas artes coreanas.

Es cierto que el éxito de la película se desarrolla en el contexto, por ejemplo, de las victorias de la animación china 'Nezhja 2', que se convirtió en la caricatura más taquillera de la historia, la película más taquillera de 2025 y ocupa el 5to. lugar en la lista de las películas más taquilleras de la historia pero hay otros antecedentes: 'Cazadores de Demonios del K-pop' es el fenómeno más reciente de la 'Ola Coreana', una tendencia cultural global que se ha consolidado desde al menos la década del 2000 y que ha ido en aumento en los últimos años. Su alcance va mucho más allá de la música pop.

En 2020, 'Parásitos', de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el Óscar a Mejor Película.

En 2021, 'El Juego del Calamar' se convirtió en la serie más vista de la historia de Netflix.

Los dramas coreanos en la misma plataforma superan a proyectos del Reino Unido y Japón como las series más vistas fuera de Estados Unidos.

Por supuesto, Netflix y Sony ya están hablando de una secuela de 'Huntress'.

Maggie Kang sugiere que las secuelas se centrarán más en Zoey y Mira que en Rumi, ya que la primera película dejó muchas preguntas sin respuesta sobre los miembros secundarios de Huntr/x.

Algunos disfrutarán de la reunión de las estrellas de la serie 'Lost' (los personajes secundarios tienen las voces de Kim Yun-jin y Daniel Dae Kim, quienes interpretaron a los esposos Sun y Jin), así como las voces de Ken Jeong de la franquicia 'Hangover'; y Lee Byung-hun, de 'The Squid Game'.

K-pop

El éxito de la película y la banda sonora es difícil de explicar únicamente por la popularidad del K-pop, pero el género sin duda jugó un papel en el interés en 'Huntress'.

4 canciones llegaron al Billboard Top 100:

'Golden',

'How It's Done',

'Your Idol' y

'Soda Pop'.

Todas ellas muestran la influencia de BTS, Blackpink, IVE y Stray Kids. Para esto se invitó a músicos con raíces coreanas a trabajar en la banda sonora.

Por ejemplo,

Rumi habla y canta con la voz de Ejae, un compositor que ha trabajado con Red Velvet, Aespa y Twice.

Audrey Nuna, una conocida rapera de R&B, prestó su voz a Mira.

Rei Ami, otra artista de hip-hop y actriz de doblaje profesional a tiempo parcial, interpretó el papel de Zoe.

La canción 'Takedown' fue producida por Teddy Park, un productor coreano conocido por su trabajo con el grupo Blackpink.

Las integrantes de Twice, uno de los grupos coreanos más populares, cantan durante los créditos finales. Incluso interpretaron esta canción en Lollapalooza: un espectáculo de drones sobre el escenario imitó la cortina mágica de la película y posteriormente formó la letra 'hongmun seal'.

En tanto, los espectadores adultos los comparan con las bandas de chicos y chicas de la década de 1990.

Los millennials no están tan interesados en el K-pop como los zoomers y la Generación Alfa, pero crecieron escuchando éxitos de Nsync, Destiny's Child y The Pussycat Dolls.

Los fans del K-pop saben que para ser considerados fans, no basta con escuchar la música. Los verdaderos fans

recuerdan a todos los miembros de un grupo, incluso si son 23, como NCT;

ven programas de variedades con sus ídolos,

saben las fechas de sus cumpleaños y

sus comidas favoritas,

coleccionan tarjetas raras y

esperan a los cantantes en los aeropuertos.

Esta actitud obsesiva a veces puede ser intimidante para las personas fuera de los fandoms.

Maggie Kang.

Lo bueno de Demon Hunters es que ofrece una introducción segura a la cultura K-pop en los primeros 5 minutos de la película.

Y son reconocibles como personalidades reales del K-pop:

un líder responsable con una voz fuerte (Solar de Mamamoo o Jihyo de Twice),

una bailarina rebelde con un estilo distintivo (Lisa de Blackpink) y

una rapera que creció en otro país pero conservó sus raíces coreanas (Jennie y Rosé, de Blackpink).

Las cosas son aún más fáciles con los 'Saja Boys': sus arquetipos del K-pop están ocultos en sus nombres (traducidos del coreano, significan 'Romance', 'Misterio', 'Bebé' y 'Abdominales').

