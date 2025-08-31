Magis TV: El peligro oculto de la app que amenaza tu celular y datos personales

image

Estas medidas de seguridad buscan minimizar el impacto en caso de que la aplicación comprometa el dispositivo. "Las empresas no regalan contenido premium por altruismo", explican especialistas en tecnología, señalando que siempre existe un intercambio oculto de información personal.

Consecuencias legales que pocos consideran

El aspecto legal tampoco es menor. El uso de plataformas ilegales como Magis TV puede acarrear sanciones penales y civiles. Aunque tradicionalmente las autoridades se enfocan en quienes distribuyen contenido pirata, los usuarios también infringen la ley al consumir material sin licencia.

Los riesgos van más allá de multas: robo de identidad, secuestro de datos mediante ransomware e intervención de redes domésticas son amenazas reales. Comparado con el costo actual de servicios legales en Argentina como Netflix (desde $11.014), Disney+ (desde $10.199) o HBO Max (desde $8.706), el precio de una filtración de datos personales puede resultar infinitamente mayor.

