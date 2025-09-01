Un artista todoterreno: Cuál es el secreto de Raúl Lavié para seguir en los escenarios tras cumplir 88 años

Mirtha Legrand emocionó a Raúl Lavié

Raúl Lavié celebró su cumpleaños con un espectáculo en el Teatro Broadway y se emocionó cuando desde la platea Mirtha Legrand, de 98 años, le cantó el feliz cumpleaños.

“El show de hoy es inolvidable. Estás más joven que nunca”, le dijo la espectadora estelar el viernes (29/08).



Embed - Raúl Lavie on Instagram: "Esta noche en mi espectáculo “88 años de honrar la vida”, tuve el honor y la enorme alegría de contar con la presencia de la querida Mirtha Legrand. Este show lleva ese nombre porque hace apenas unos días cumplí 88 años, y para mí no hay mejor manera de celebrarlo que arriba del escenario, compartiendo la música con ustedes. Gracias Mirtha por acompañarme en este festejo tan especial, y gracias al público por darme siempre tanto cariño. @guerciogroupoficial @lauralavie1 #raullavie #honrandolavida #88años #mirthalegrand #tango #argentina #artistas #musica #cultura #show #músicaargentina" View this post on Instagram A post shared by Raúl Lavie (@raullavieok)



Además, con una complicidad que arrancó sonrisas y aplausos entre el público presente, añadió: “Te acordás de las canciones, te acordás de cada detalle”.

“Es una maravilla, el espectáculo redondo y tu voz está mejor que nunca”, añadió más tarde sorprendida con el labor del artista.

