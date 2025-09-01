urgente24
Un artista todoterreno: Cuál es el secreto de Raúl Lavié para seguir en los escenarios tras cumplir 88 años

El reconocido artista brindó una entrevista luego de festejar su cumpleaños y contó cómo hace para mantenerse en actividad a pesar de su edad.

01 de septiembre de 2025 - 10:45
Un artista razo: Raúl Lavié contó cuál es su secreto para seguir en los escenarios tras cumplir 88 años.

Foto: Instagram @raullavieok 01/09/2025

El 22 de agosto Raúl Lavié cumplió 88 años lo que parece que no es un impedimento para que siga trabajando como cuando era más joven. El reconocido artista brindó una entrevista para revista Gente y reveló cuál es su secreto para seguir en actividad a pesar de su edad.

"El amor que siento por la música y lo que significa para mí hacerlo, me hace sentir joven y útil", explicó. En cuanto a cómo cuida su voz para continuar presentándose en diversos espectáculos expresó: "Rodearte de tu familia y de los buenos amigos que te quieren es la fórmula. Ser sano de espíritu y de cuerpo, cuidándote y agradeciendo a Jesús los dones con los que fui dotado".

Embed - Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de Coronda on Instagram: "Una noche inolvidable a puro tango Tuvimos el honor de compartir una velada única junto al gran @raullavieok , leyenda viva de nuestra música ciudadana Nos acompañaron grandes talentos como @roberto.marty , que nos emocionó con su voz, y la participación especial del @tallerdetangocoronda , que llenó el escenario de arte, pasión y elegancia Gracias a todos los que hicieron posible este encuentro mágico. El tango vive, y lo celebramos así: con música, talento y emoción."

Asimismo, en la nota dejó en claro que no hubo una persona en especial que lo impulsara a consagrarse arriba de los escenarios: "No tengo referentes. Comencé a los 15 años sin saber nada del oficio. Seguí mi intuición sin pedir consejos a nadie, no por soberbio, sino para aprender".

"Los consejos de mis mayores que me inculcaron el respeto por los demás. Y también haber quedado preso del tango en mis inicios: la gente solo consumía eso. Hoy lo considero un regalo de Dios porque sigo vigente gracias al apoyo del público", agregó posteriormente quien forjó una exitosa trayectoria no solo como cantante sino también como actor.

Mirtha Legrand emocionó a Raúl Lavié

Raúl Lavié celebró su cumpleaños con un espectáculo en el Teatro Broadway y se emocionó cuando desde la platea Mirtha Legrand, de 98 años, le cantó el feliz cumpleaños.

“El show de hoy es inolvidable. Estás más joven que nunca”, le dijo la espectadora estelar el viernes (29/08).

Embed - Raúl Lavie on Instagram: "Esta noche en mi espectáculo “88 años de honrar la vida”, tuve el honor y la enorme alegría de contar con la presencia de la querida Mirtha Legrand. Este show lleva ese nombre porque hace apenas unos días cumplí 88 años, y para mí no hay mejor manera de celebrarlo que arriba del escenario, compartiendo la música con ustedes. Gracias Mirtha por acompañarme en este festejo tan especial, y gracias al público por darme siempre tanto cariño. @guerciogroupoficial @lauralavie1 #raullavie #honrandolavida #88años #mirthalegrand #tango #argentina #artistas #musica #cultura #show #músicaargentina"
View this post on Instagram

A post shared by Raúl Lavie (@raullavieok)


Además, con una complicidad que arrancó sonrisas y aplausos entre el público presente, añadió: “Te acordás de las canciones, te acordás de cada detalle”.

“Es una maravilla, el espectáculo redondo y tu voz está mejor que nunca”, añadió más tarde sorprendida con el labor del artista.

