El 22 de agosto Raúl Lavié cumplió 88 años lo que parece que no es un impedimento para que siga trabajando como cuando era más joven. El reconocido artista brindó una entrevista para revista Gente y reveló cuál es su secreto para seguir en actividad a pesar de su edad.
Un artista todoterreno: Cuál es el secreto de Raúl Lavié para seguir en los escenarios tras cumplir 88 años
El reconocido artista brindó una entrevista luego de festejar su cumpleaños y contó cómo hace para mantenerse en actividad a pesar de su edad.
"El amor que siento por la música y lo que significa para mí hacerlo, me hace sentir joven y útil", explicó. En cuanto a cómo cuida su voz para continuar presentándose en diversos espectáculos expresó: "Rodearte de tu familia y de los buenos amigos que te quieren es la fórmula. Ser sano de espíritu y de cuerpo, cuidándote y agradeciendo a Jesús los dones con los que fui dotado".
Asimismo, en la nota dejó en claro que no hubo una persona en especial que lo impulsara a consagrarse arriba de los escenarios: "No tengo referentes. Comencé a los 15 años sin saber nada del oficio. Seguí mi intuición sin pedir consejos a nadie, no por soberbio, sino para aprender".
"Los consejos de mis mayores que me inculcaron el respeto por los demás. Y también haber quedado preso del tango en mis inicios: la gente solo consumía eso. Hoy lo considero un regalo de Dios porque sigo vigente gracias al apoyo del público", agregó posteriormente quien forjó una exitosa trayectoria no solo como cantante sino también como actor.
Mirtha Legrand emocionó a Raúl Lavié
Raúl Lavié celebró su cumpleaños con un espectáculo en el Teatro Broadway y se emocionó cuando desde la platea Mirtha Legrand, de 98 años, le cantó el feliz cumpleaños.
“El show de hoy es inolvidable. Estás más joven que nunca”, le dijo la espectadora estelar el viernes (29/08).
Además, con una complicidad que arrancó sonrisas y aplausos entre el público presente, añadió: “Te acordás de las canciones, te acordás de cada detalle”.
“Es una maravilla, el espectáculo redondo y tu voz está mejor que nunca”, añadió más tarde sorprendida con el labor del artista.
