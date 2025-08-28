Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta es solo una pequeña muestra del amplio abanico de posibilidades que se presenta ante la vista del usuario, con cientos de alternativas, talles y colores para todos los gustos.

Según la información oficial brindada por la página web, a la fecha 28/08, rige la siguiente promoción: "Hasta 30% off +20% al comprar 2 o más artículos", este doble beneficio, se convierte en una oportunidad aún más imperdible para quienes buscan equiparse por completo o hacer compras para toda la familia.

Rebajas, envíos gratis y más

Asimismo, la marca se destaca por facilitar la transacción con diversas opciones de pago. Ofrecen la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas sin interés por compras superiores a $89.999 y hasta 6 cuotas por montos que superen los $149.999. Y para coronar la experiencia, el "envío gratis", se habilita a partir de los $199.999.

image Adidas.

En caso de precisar la devolución de la compra, la misma puede realizarse de forma gratuita en un plazo de hasta 60 días, brindando tranquilidad al comprador.

