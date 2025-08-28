Lollapalooza Argentina finalmente reveló el lineup que marcará su edición 2026. La propuesta musical promete ser la más ambiciosa en la historia del festival en el país, con una grilla que reúne a diez headliners internacionales de primer nivel. Y sí, Sabrina Carpenter será la figura principal.
EXPLOTARÁ BUENOS AIRES
Sabrina Carpenter lidera el lineup más explosivo del Lollapalooza Argentina 2026
Sabrina Carpenter regresa al país en el Lollapalooza y promete el show más esperado del año junto a Tyler, The Creator, Chappell Roan y Lorde.
La edición que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro tendrá como gran estrella a Sabrina Carpenter, quien llega en el momento más alto de su carrera. La intérprete estadounidense, que conquistó al mundo con hits como "Espresso" y "Please Please Please", regresa a Argentina después de su paso como invitada en los shows de Taylor Swift durante 2023.
Quizás te interese leer: Taylor Swift se comprometió e internet perdió la cabeza a nivel récord
Sabrina Carpenter: el fenómeno pop que lidera la revolución musical
La presencia de Sabrina Carpenter como headliner principal representa un verdadero coup de grâce para los organizadores. La cantante de 25 años atraviesa el momento más exitoso de su trayectoria, consolidándose como una de las voces más influyentes del pop internacional contemporáneo.
Su regreso a suelo argentino coincide estratégicamente con el lanzamiento de su nuevo álbum "Man's Best Friend", que verá la luz este viernes 29 de agosto. Esta producción discográfica se posiciona como una de las más esperadas del año, prometiendo nuevos hits que los fans podrán escuchar en vivo durante su presentación en el festival.
La artista norteamericana demostró su capacidad de convocatoria durante su anterior visita al país, cuando logró cautivar tanto a su público como al de Swift. En esta ocasión, Carpenter llega con la experiencia de haber conquistado charts internacionales y de haberse convertido en un fenómeno viral en plataformas digitales.
El lineup más diverso: desde el rap experimental hasta el nu metal
La grilla 2026 del Lollapalooza Argentina se distingue por su diversidad musical sin precedentes. Tyler, The Creator aporta su propuesta de rap experimental con su más reciente trabajo "Don't Tap The Glass", mientras que Chappell Roan, considerada la revelación del momento, debuta en territorio nacional con su estilo pop alternativo que conquistó a millones de oyentes globalmente.
Lorde, la talentosa neozelandesa, regresa después de varios años de ausencia, trayendo consigo la madurez artística que la consolidó como referente internacional. Por su parte, Deftones satisface a los amantes del nu metal con su propuesta más pesada, creando un contraste perfecto con artistas como Lewis Capaldi, quien representa la sensibilidad del pop británico contemporáneo.
Skrillex encarna la vanguardia electrónica con su álbum más provocativo: "F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!". Esta propuesta rupturista promete una experiencia audiovisual que combinará tecnología de punta con su característico estilo irreverente.
La presencia de Paulo Londra como único argentino entre los headliners principales marca un hito importante para la música urbana nacional, consolidando su posición como embajador del trap argentino a nivel internacional.
Las entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya se encuentran disponibles a través de AllAccess, con precios que van desde $350.000 para el pase de tres días hasta $835.000 para la experiencia Lolla Lounge.
Los clientes de Santander con tarjeta American Express pueden acceder a financiación en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando el acceso a una de las experiencias musicales más esperadas del año.
----------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla
Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse
La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."