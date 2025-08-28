Sabrina Carpenter lidera el lineup más explosivo del Lollapalooza Argentina 2026

Su regreso a suelo argentino coincide estratégicamente con el lanzamiento de su nuevo álbum "Man's Best Friend", que verá la luz este viernes 29 de agosto. Esta producción discográfica se posiciona como una de las más esperadas del año, prometiendo nuevos hits que los fans podrán escuchar en vivo durante su presentación en el festival.

La artista norteamericana demostró su capacidad de convocatoria durante su anterior visita al país, cuando logró cautivar tanto a su público como al de Swift. En esta ocasión, Carpenter llega con la experiencia de haber conquistado charts internacionales y de haberse convertido en un fenómeno viral en plataformas digitales.

El lineup más diverso: desde el rap experimental hasta el nu metal

La grilla 2026 del Lollapalooza Argentina se distingue por su diversidad musical sin precedentes. Tyler, The Creator aporta su propuesta de rap experimental con su más reciente trabajo "Don't Tap The Glass", mientras que Chappell Roan, considerada la revelación del momento, debuta en territorio nacional con su estilo pop alternativo que conquistó a millones de oyentes globalmente.

Lorde, la talentosa neozelandesa, regresa después de varios años de ausencia, trayendo consigo la madurez artística que la consolidó como referente internacional. Por su parte, Deftones satisface a los amantes del nu metal con su propuesta más pesada, creando un contraste perfecto con artistas como Lewis Capaldi, quien representa la sensibilidad del pop británico contemporáneo.

Skrillex encarna la vanguardia electrónica con su álbum más provocativo: "F*CK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!!". Esta propuesta rupturista promete una experiencia audiovisual que combinará tecnología de punta con su característico estilo irreverente.

La presencia de Paulo Londra como único argentino entre los headliners principales marca un hito importante para la música urbana nacional, consolidando su posición como embajador del trap argentino a nivel internacional.

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya se encuentran disponibles a través de AllAccess, con precios que van desde $350.000 para el pase de tres días hasta $835.000 para la experiencia Lolla Lounge.

Los clientes de Santander con tarjeta American Express pueden acceder a financiación en hasta 6 cuotas sin interés, facilitando el acceso a una de las experiencias musicales más esperadas del año.

