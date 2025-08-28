Karina Milei y Martín Menem participaron en Corrientes de una nueva recorrida accidentada

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades nacionales que estaban presentes en el lugar.

La policía local detuvo al menos a dos personas que estaban en los lugares de la refriega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1961176004593934437&partner=&hide_thread=false TAMBIÉN EN CORRIENTES

La gente fue a REPUDIAR a la corrupta e impresentable KARINA COIMERA y al casta ladrón de MARTIN MENEM.



Entiendanlo: SE TERMINÓ EL GOBIERNO.

NO PUEDEN PISAR MÁS LAS CALLES. pic.twitter.com/hElFDDJLCy — M (@MConurbasic) August 28, 2025

Nuevos incidentes 24 horas después de lo ocurrido en Lomas de Zamora

El acto programado para el miércoles 27/8 se salió de control cuando manifestantes se acercaron a insultar y a los ocupantes del vehículo donde se encontraba el Presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de la comitiva.

También en esa ocasión hubo que evacuar y abandonar el acto.

Existen 3 personas detenidas por lo ocurrido. Están a la espera de declarar ante el juez Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

image La policía identificó a los sospechosos de generar violencia en Lomas de Zamora

Diego Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky, identificados como los tres agresores de la comitiva presidencial.