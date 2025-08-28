La Secretaría General de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados ante la disconformidad de vecinos de la provincia de Corrientes que se manifestaron durante su recorrida.
OTRA CARAVANA VIOLENTA
Karina Milei y Martín Menem participaron en Corrientes de una nueva recorrida accidentada
A 72 horas de la votación que decidirá quién será el nuevo gobernador provincial de Corrientes, se repitieron muestras de repudio contra dirigentes de LLA.
Las imágenes que registraron los medios televisivos presentes mostraron que un grupo de manifestantes en plena recorrida hostigaron con gritos a los visitantes.
Los libertarios concentrado no sumaban más de 50 personas en pleno centro de la ciudad capital.
Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades nacionales que estaban presentes en el lugar.
La policía local detuvo al menos a dos personas que estaban en los lugares de la refriega.
Nuevos incidentes 24 horas después de lo ocurrido en Lomas de Zamora
El acto programado para el miércoles 27/8 se salió de control cuando manifestantes se acercaron a insultar y a los ocupantes del vehículo donde se encontraba el Presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de la comitiva.
También en esa ocasión hubo que evacuar y abandonar el acto.
Existen 3 personas detenidas por lo ocurrido. Están a la espera de declarar ante el juez Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
Diego Paz, Thiago Florentín y José Marcelino Dabrowsky, identificados como los tres agresores de la comitiva presidencial.