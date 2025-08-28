Para Gorosito, Riestra y Barcelona explican lo difícil que es el fútbol argentino

"El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River", ejemplificó Gorosito.

Alianza Lima aguarda el fallo de la Justicia y se relame con avanzar a semifinales sin jugar

Pipo Gorosito dialogó con DSports Radio en la antesala de lo que será la resolución de Conmebol y la Justicia sobre los escandalosos incidentes entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Su equipo, Alianza Lima, es el rival que esperaba en cuartos de final a algunos de los dos, pero tras la cancelación del encuentro eso quedó en stand by.

Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano Los violentos de Independiente y la U. de Chile escribieron otra página oscura del fútbol sudamericano Foto NA

Por estas horas, sin una determinación confirmada, se especula con que tanto Independiente como la U. sean sancionados dejándolos afuera de la Sudamericana, lo que dejaría a Alianza Lima como ganador técnico y le daría la clasificación a semifinales. Sería una instancia histórica para el elenco peruano.

En ese contexto, Pipo Gorosito aseguró: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ´para mí sería lindo jugar´, pero no te voy a mentir".

image Alianza Lima: de los penales históricos ante Boca en el repechaje, a la posibilidad concreta de estar en semis FOTO: JUAN FOGLIA/NA

Sobre la violencia suscitada en las tribunas del Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, expresó: "No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión, menor educación".

