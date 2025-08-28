Néstor Gorosito, entrenador argentino que dirige el conjunto peruano Alianza Lima, defendió una vez más el nivel del fútbol argentino. En una entrevista, el DT explicó por qué Europa es un terreno ampliamente más sencillo y accesible que el torneo local.
"300 VECES MÁS FÁCIL"
Para Gorosito, Riestra y Barcelona explican lo difícil que es el fútbol argentino
Pipo Gorosito volvió a sentar postura sobre el nivel del fútbol argentino. "Jugar en Europa es 300 veces más fácil", aseguró el entrenador de Alianza Lima.
Pipo Gorosito es un férreo defensor del fútbol argentino. Por eso no dudó en reivindicar las diferencias que existen entre el suelo nacional y el Viejo Continente.
Pipo Gorosito: "Todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse"
"Jugar en Europa es 300 veces más fácil que en Argentina. Allá tienen todo el dinero del mundo para realizar compras. El torneo argentino es muy difícil, y todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse", señaló el entrenador.
Con las recientes llegadas de nombres con amplia trayectoria europea, como Ángel Di María, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Huevo Acuña, Germán Pezzella o Keylor Navas, las comparaciones entre la exigencia de uno y otro continente volvieron a ponerse sobre la mesa.
"El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River", ejemplificó Gorosito.
Alianza Lima aguarda el fallo de la Justicia y se relame con avanzar a semifinales sin jugar
Pipo Gorosito dialogó con DSports Radio en la antesala de lo que será la resolución de Conmebol y la Justicia sobre los escandalosos incidentes entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Su equipo, Alianza Lima, es el rival que esperaba en cuartos de final a algunos de los dos, pero tras la cancelación del encuentro eso quedó en stand by.
Por estas horas, sin una determinación confirmada, se especula con que tanto Independiente como la U. sean sancionados dejándolos afuera de la Sudamericana, lo que dejaría a Alianza Lima como ganador técnico y le daría la clasificación a semifinales. Sería una instancia histórica para el elenco peruano.
En ese contexto, Pipo Gorosito aseguró: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ´para mí sería lindo jugar´, pero no te voy a mentir".
Sobre la violencia suscitada en las tribunas del Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, expresó: "No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión, menor educación".