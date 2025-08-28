Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso el 26 de agosto de 2025, enviando a sus millones de fanáticos a un frenesí colectivo que rompió todos los récords de Instagram. La propuesta, según reveló el padre del jugador, ocurrió dos semanas antes del anuncio oficial,.
Taylor Swift se comprometió e internet perdió la cabeza a nivel récord
Taylor Swift oficializó su compromiso con el jugador de los Kansas City Chiefs tras dos años de romance. Internet se volvió loquísimo con esto.
El romance que conquistó a Taylor Swift
La cantante de 35 años y el estrella de la NFL decidieron anunciar la noticia con una romántica sesión de fotos donde se los ve en un jardín privado. La propuesta tuvo lugar en Johnson County, específicamente en Leawood, en lo que se cree es la propiedad del jugador. El anillo, según reportes especializados, fue diseñado en colaboración entre Kelce y el joyero Kindred Lubeck, presentando un deslumbrante diamante de corte antiguo que refleja tanto elegancia como tradición.
Todo inició cuando Swift apareció por primera vez en el Arrowhead Stadium para apoyar a su entonces futuro prometido. Sin embargo, el primer contacto se remonta a un gesto que la propia cantante describió como "metal as hell": Kelce intentó entregarle una pulsera con su número telefónico durante uno de los conciertos de la gira "Eras Tour".
Desde entonces, la pareja construyó su romance lejos de los flashes, permitiéndose conocerse auténticamente antes de hacerlo público. Swift reveló en una entrevista con Time Magazine que para cuando asistió a su primer partido, ya eran pareja oficial.
Planificación perfecta y futuro prometedor
El compromiso llega después de aproximadamente dos años de noviazgo, tiempo en el cual ambas figuras lograron equilibrar sus demandantes carreras profesionales. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Kelce planificó la propuesta durante seis a ocho meses, demostrando la seriedad de sus intenciones. El deportista, ganador de tres Super Bowls, eligió cuidadosamente el momento y lugar perfectos para este paso trascendental.
El anuncio conjunto en Instagram, acompañado de la canción "So High School" del álbum "Tortured Poets Department" de Swift, incluía la divertida descripción: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan". Esta publicación rompió récords en la plataforma, consolidando una vez más el poder de convocatoria que tiene esta pareja mediática.
Mientras los fanáticos especulan sobre los detalles de la boda, fuentes cercanas sugieren que la ceremonia será más privada e íntima de lo que muchos imaginan, priorizando la celebración personal por encima del espectáculo mediático.
