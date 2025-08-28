Taylor Swift se comprometió e internet perdió la cabeza a nivel récord

image La química entre ambos se volvió evidente para el mundo cuando se los vio besándose en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2024.

Desde entonces, la pareja construyó su romance lejos de los flashes, permitiéndose conocerse auténticamente antes de hacerlo público. Swift reveló en una entrevista con Time Magazine que para cuando asistió a su primer partido, ya eran pareja oficial.

Planificación perfecta y futuro prometedor

El compromiso llega después de aproximadamente dos años de noviazgo, tiempo en el cual ambas figuras lograron equilibrar sus demandantes carreras profesionales. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que Kelce planificó la propuesta durante seis a ocho meses, demostrando la seriedad de sus intenciones. El deportista, ganador de tres Super Bowls, eligió cuidadosamente el momento y lugar perfectos para este paso trascendental.

image

El anuncio conjunto en Instagram, acompañado de la canción "So High School" del álbum "Tortured Poets Department" de Swift, incluía la divertida descripción: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan". Esta publicación rompió récords en la plataforma, consolidando una vez más el poder de convocatoria que tiene esta pareja mediática.

Mientras los fanáticos especulan sobre los detalles de la boda, fuentes cercanas sugieren que la ceremonia será más privada e íntima de lo que muchos imaginan, priorizando la celebración personal por encima del espectáculo mediático.

