"A quien escapa en moto Uber le digo que habrá cárcel o bala para narcos que lo financian"

También hicieron uso de la palabra otros candidatos de la lista: Mara Ordoñez, Larry De Clay, Ximena Rijel, Ramón Garcés y Lali Minnicelli.

Todos respaldaron la propuesta confederal y destacaron la importancia de la unidad de los trabajadores.

Al espacio confederal se sumaron:

-UPSA (Unión Personal Superior Aeronáutica)

-UOCRA Zona Norte

-Agrupación Provincial La Koordinadora

-Sindicato de Químicos de Pilar

-Partido Principios y Valores

-Arq. Julio De Vido, ex ministro de planificación.

SANTIAGO CUNEO.jpeg Santiago Cúneo se lanzó como aspirante a diputado nacional

Santiago Cúneo bajó un fuerte mensaje a la militancia

“Hoy la Argentina está gobernada por una clase política corrupta, decadente e inescrupulosa. Pero vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador. Tenemos que ir al BRICS para poder mejorar nuestro comercio porque el Banco Central está fundido y Argentina está en default”.

Frenaron la inflación pero es la paz de los cementerios. No hay consumo, la gente no come. A pesar de ello, hay suba de precios. Imprimieron 3 veces la base monetaria desde que asumieron para pagar carry trade. Deuda y más deuda. Esconden debajo de la alfombra la emisión. Nacionalizaron la deuda del Banco Central y volvieron a endeudar a esa entidad que iban a cerrar.

El dirigente hizo hincapié en la necesidad de una renovación real dentro del justicialismo y denunció el vaciamiento ideológico de los espacios tradicionales.

“La verdadera patria se construye con coraje, identidad y compromiso con el pueblo”.

Cúneo se posiciona como una alternativa dentro del frente peronista, intentando captar una porción del electorado desencantado con la actual propuesta de Fuerza