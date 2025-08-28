urgente24
"A quien escapa en moto Uber le digo que habrá cárcel o bala para narcos que lo financian"

Santiago Cúneo comenzó su campaña para convertirse en diputado nacional por Provincia de Buenos Aires en comicios del 26 de Octubre.

28 de agosto de 2025 - 22:31
Santiago Cuneo

Encabezó Santiago Cúneo el lanzamiento de su campaña en el Sindicato de Químicos de Pilar frente a una multitud y cargó muy duramente contra su rival José Luis Espert quien utiliza en su campaña la consigna "cárcel o bala".

Arremetió también contra la política económica del gobierno:

Quieren retroceder a tiempos pre peronistas, borrar derechos laborales y devolvernos a la esclavitud. Buscan que el salario vuelva a ser jornal, que el patrón decida quién come y quién no. Quieren retroceder a tiempos pre peronistas, borrar derechos laborales y devolvernos a la esclavitud. Buscan que el salario vuelva a ser jornal, que el patrón decida quién come y quién no.

El candidato enfatizó su defensa del trabajo, la justicia social y el sindicalismo combativo:

“Estamos aquí en representación de todos los trabajadores argentinos, con una propuesta nacional y peronista que llevaremos al Congreso”.

También hicieron uso de la palabra otros candidatos de la lista: Mara Ordoñez, Larry De Clay, Ximena Rijel, Ramón Garcés y Lali Minnicelli.

Todos respaldaron la propuesta confederal y destacaron la importancia de la unidad de los trabajadores.

Al espacio confederal se sumaron:

-UPSA (Unión Personal Superior Aeronáutica)

-UOCRA Zona Norte

-Agrupación Provincial La Koordinadora

-Sindicato de Químicos de Pilar

-Partido Principios y Valores

-Arq. Julio De Vido, ex ministro de planificación.

Santiago Cúneo se lanzó como aspirante a diputado nacional

Santiago Cúneo bajó un fuerte mensaje a la militancia

“Hoy la Argentina está gobernada por una clase política corrupta, decadente e inescrupulosa. Pero vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador. Tenemos que ir al BRICS para poder mejorar nuestro comercio porque el Banco Central está fundido y Argentina está en default”.

Frenaron la inflación pero es la paz de los cementerios. No hay consumo, la gente no come. A pesar de ello, hay suba de precios. Imprimieron 3 veces la base monetaria desde que asumieron para pagar carry trade. Deuda y más deuda. Esconden debajo de la alfombra la emisión. Nacionalizaron la deuda del Banco Central y volvieron a endeudar a esa entidad que iban a cerrar.

El dirigente hizo hincapié en la necesidad de una renovación real dentro del justicialismo y denunció el vaciamiento ideológico de los espacios tradicionales.

“La verdadera patria se construye con coraje, identidad y compromiso con el pueblo”.

Cúneo se posiciona como una alternativa dentro del frente peronista, intentando captar una porción del electorado desencantado con la actual propuesta de Fuerza

