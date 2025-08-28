Encabezó Santiago Cúneo el lanzamiento de su campaña en el Sindicato de Químicos de Pilar frente a una multitud y cargó muy duramente contra su rival José Luis Espert quien utiliza en su campaña la consigna "cárcel o bala".
SANTIAGO CÚNEO VS ESPERT
"A quien escapa en moto Uber le digo que habrá cárcel o bala para narcos que lo financian"
Santiago Cúneo comenzó su campaña para convertirse en diputado nacional por Provincia de Buenos Aires en comicios del 26 de Octubre.
Arremetió también contra la política económica del gobierno:
El candidato enfatizó su defensa del trabajo, la justicia social y el sindicalismo combativo:
“Estamos aquí en representación de todos los trabajadores argentinos, con una propuesta nacional y peronista que llevaremos al Congreso”.
También hicieron uso de la palabra otros candidatos de la lista: Mara Ordoñez, Larry De Clay, Ximena Rijel, Ramón Garcés y Lali Minnicelli.
Todos respaldaron la propuesta confederal y destacaron la importancia de la unidad de los trabajadores.
Al espacio confederal se sumaron:
-UPSA (Unión Personal Superior Aeronáutica)
-UOCRA Zona Norte
-Agrupación Provincial La Koordinadora
-Sindicato de Químicos de Pilar
-Partido Principios y Valores
-Arq. Julio De Vido, ex ministro de planificación.
Santiago Cúneo bajó un fuerte mensaje a la militancia
“Hoy la Argentina está gobernada por una clase política corrupta, decadente e inescrupulosa. Pero vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador. Tenemos que ir al BRICS para poder mejorar nuestro comercio porque el Banco Central está fundido y Argentina está en default”.
El dirigente hizo hincapié en la necesidad de una renovación real dentro del justicialismo y denunció el vaciamiento ideológico de los espacios tradicionales.
“La verdadera patria se construye con coraje, identidad y compromiso con el pueblo”.