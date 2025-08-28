Créditos hipotecarios: Más bancos suben la tasa y así queda configurado el top

Entre los privados, se ubican en un rango intermedio: Supervielle (UVA +8,5%), ICBC (UVA +8,9%), Brubank (UVA +9%), Patagonia (UVA +10%) y Credicoop (UVA +8,5%).

Qué implica en números

Tomando un préstamo de US$ 100.000 a 20 años, la diferencia entre un crédito del Nación (UVA + 4,5%) y uno del Macro (UVA + 15%) es abismal. Según cálculos privados, la cuota inicial en el Macro más que duplica la de Nación, aun antes de considerar el ajuste por inflación que arrastra la UVA.

El riesgo para las familias es doble, dado que arrancan desde una cuota inicial más elevada y el ajuste mensual indexado, que en contextos de aceleración inflacionaria puede convertirse en una verdadera trampa financiera.

Señales del mercado

Las subas de spreads responden a la necesidad de los bancos de cubrirse ante un escenario de mayor incertidumbre macroeconómica. Con la UVA atada al CER, cualquier rebrotes inflacionarios se trasladan directo a las cuotas. Por eso, entidades como el Macro endurecen condiciones, sabiendo que la demanda potencial ya es mínima.

El mapa actual de tasas hipotecarias (UVA + spread)

Banco Macro : 15%

: 15% Hipotecario : 11,9%

: 11,9% Galicia : 11,5%

: 11,5% BBVA : 9,5%

: 9,5% Santander : 9,5%

: 9,5% Patagonia : 10%

: 10% Brubank : 9%

: 9% ICBC : 8,9%

: 8,9% Supervielle : 8,5%

: 8,5% Credicoop : 8,5%

: 8,5% Ciudad : 4,5%

: 4,5% Nación: 4,5%

La foto es clara, los bancos públicos Nación y Ciudad sostienen tasas que permiten cierta viabilidad. En cambio, los privados suben la vara y encarecen el acceso a la vivienda.

