Lista de mediáticas y millonarios: Andrea Ghidone se casa con el Señor del Tabaco:

Se divorciaron en 2019 y tras la separación se sucedieron una serie de disputas legales y mediáticas entre ellos que incluyeron acusaciones de violencia por parte de Garfunkel hacia Vanucci.

image Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

3-Daniel Vila y Pamela David

La modelo y conductora televisiva y el dueño de América TV se casaron hace 15 años.

Tienen una hija llamada Lola.

Pamela ha hablado sobre los inicios de su relación, revelando los prejuicios que enfrentó al enamorarse de su jefe.

image Pamela David y Daniel Vila

4-Sebastián Eskenazi y Analía Franchín

La presentadora y panelista televisiva está en pareja con el empresario Sebastián Eskenazi (Grupo Petersen, YPF, Bancos de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan) desde hace casi 20 años.

Ella reveló cómo se conocieron y cuándo decidieron apostar a su relación. El flechazo de amor que sintieron se dio en el momento más inoportuno porque había terceros en el medio:

“Pegamos onda a los diez minutos. Y más o menos ya estábamos enamorados; sé que cuesta creerlo porque somos dos personas adultas”, reconoció Franchín.

image Sebastián Eskenazi y Analía Franchín

5-Eduardo Costantini y Elina Fernández

El creador y desarrollador de Nordelta son un matrimonio, a pesar de la diferencia de edades. Eduardo cumplirá 80 años en 2026.

Él es un empresario y coleccionista de arte, fundador del Malba, y ella es modelo y ahora también empresaria.

Se conocieron en el mencionado museo en 2019. Se casaron en 2020 y tuvieron su primera hija en 2024: Kahlo Milagro.

image

6-Julieta Camaño y Fabián De Souza

La modelo y conductora de TV trabaja en el canal propiedad de su marido, C5N.

Tienen una pareja consolidada y un hijo en común.

Ella dejó al conductor de Latin American Idol Monchi Balestra (con quien tuvo a su primer hijo) y soportó los 22 meses de cárcel que cumplió De Souza por evasión de impuestos. La causa ha sido revisada por la Corte Suprema, aún no está finiquitada.

image Julieta Camaño y Fabián De Souza

7-Gerardo Werthein y Barbie Simons

El actual canciller de Argentina estuvo en pareja con la hija del recordado conductor de TV Leonardo Simons.

El empresario vinculado con Telecom y DirecTV (ex presidente del Comité Olímpico Argentino)} inició con Barbie un romance que sorprendió a muchos, por la diferencia de edad entre ambos.

El amor fue más fuerte y nunca escondieron su relación aunque la historia con la bella periodista luego llegó a su fin.

image Gerardo Werthein y Barbie Simons

8-Cristobal López e Ingrid Grudke

La modelo, actriz y físico culturista tuvo una relación de pareja de varios años con el zar del juego y el petróleo.

Se separaron tras 3 años de relación.

Grudke también aclaró que no tiene ninguna relación con los negocios de López.

image Ingrid Grudke y Cristóbal López

9-Gustavo Grobocopatel y Cristina Pérez

Cristina Pérez, la periodista que hoy conduce la tarde del canal de noticias LN+, estuvo en pareja con el importante empresario de la soja, Gustavo Grobocopatel.

El flechazo se concretó hace una década y la relación avanzó rápido.

Grobocopatel empezó a presentarse como cantante y un show que dio en el Centro Cultural Recoleta con voz y piano.

"Fue ahí que me sorprendió escucharlo cantar. Me impactó. Canta bellísimamente", expresó Pérez sobre su ex pareja.

"Es un genio, un especialista en educación, y escribe excelentemente. Es buen hijo y padre conmovedor" expresó la periodista que hoy mantiene relación sentimental con el ministro de Defensa, Luis Petri..

image Gustavo Grobocopatel y Cristina Pérez

10-Martín Redrado y Luciana Salazar

El economista ha amasado una interesante fortuna desde que fuera declarado el “Golden boy” de los años 90 cuando comandaba los destinos del Banco Central de la República Argentina.

Desde hace una década están ambos envueltos en un conflicto legal y mediático por la manutención de Matilda, la hija de Salazar.

Existen acusaciones cruzadas contra la modelo, denuncias de manipulación hacia Martín y la firma de un acuerdo de cuota alimentaria que habría sido roto por Redrado.