ESCUDO ya está funcionando en Vicente López: Soledad Martínez

En la planta alta se encuentran la sala de operadores de radio, la sala de situación y otras oficinas administrativas, mientras que en los subsuelos se distribuyen las cocheras, depósitos y áreas de servicio.

Desde este nuevo espacio, el equipo de seguridad municipal supervisa en tiempo real el contenido de las más de 2.600 cámaras distribuidas en todo el partido, cubriendo más del 85% del territorio.

También se coordinan los 200 Puntos Seguros, el sistema de Lectoras de Patentes, las cámaras térmicas, el anillo de detección de motochorros que utiliza inteligencia artificial y la respuesta ante emergencias.

El municipio acaba de incorporar un arsenal de armas no letales Byrna para equipar a la patrulla municipal.

Algo más:en el edificio funciona el Despacho Unificado, que integra a todas las fuerzas de respuesta ante emergencias: Patrulla Municipal, SAME, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.

