Nueva central de seguridad en el municipio Vicente López, ubicada sobre Avenida Maipú, frente a la Quinta Presidencial de Olivos. La Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden (ESCUDO) fue puesta en acción por la intendenta Soledad Martínez.
NUEVA CENTRAL DE SEGURIDAD
ESCUDO ya está funcionando en Vicente López: Soledad Martínez
En Vicente López, Soledad Martínez estrenó ESCUDO, la central de seguridad más moderna y tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.
Es un edificio que concentra toda la videovigilancia y patrullaje del municipio, apelando a las más modernas tecnologías e Inteligencia Artificial.
Soledad Martínez dijo: “De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la Provincia de Buenos Aires. Le pusimos ESCUDO, porque representa lo que queremos hacer acá adentro. Es una muestra de que el modelo de gestión de Vicente López funciona y va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia. Desde acá, no solo vamos a velar por la seguridad, sino que también toda nuestra tecnología e inteligencia va a estar puesta al servicio de los vecinos”.
ESCUDO
Construido sobre un terreno recuperado por el municipio, el inmueble de 2 plantas y 2 subsuelos, en una superficie total de 1.000 m2 tiene una sala de videovigilancia equipada con 2 videowalls para el monitoreo en tiempo real, además de las oficinas administrativas de la Patrulla, Tránsito, SAME y Defensa Civil.
En la planta alta se encuentran la sala de operadores de radio, la sala de situación y otras oficinas administrativas, mientras que en los subsuelos se distribuyen las cocheras, depósitos y áreas de servicio.
Desde este nuevo espacio, el equipo de seguridad municipal supervisa en tiempo real el contenido de las más de 2.600 cámaras distribuidas en todo el partido, cubriendo más del 85% del territorio.
También se coordinan los 200 Puntos Seguros, el sistema de Lectoras de Patentes, las cámaras térmicas, el anillo de detección de motochorros que utiliza inteligencia artificial y la respuesta ante emergencias.
El municipio acaba de incorporar un arsenal de armas no letales Byrna para equipar a la patrulla municipal.
Algo más:en el edificio funciona el Despacho Unificado, que integra a todas las fuerzas de respuesta ante emergencias: Patrulla Municipal, SAME, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.
