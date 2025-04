Artistas y periodistas denunciados por abuso sexual no vuelven tras el veto mediático

La conocida bailarina tuvo varios careos en vivo con el cómico en la televisión.

El actor, formado en la época de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, entre otros, dijo encontrarse "sorprendido" por las declaraciones y sostuvo que la joven solamente estaba "buscando fama".

"Trabajé con Rita Pauls y prácticamente ni hablaba. Luego de dos años y medio de haber terminado el programa sale a hablar pavadas. Que labure como lo hice yo durante 58 años en esta profesión", se defendió Tristán.

"Todas están en mi contra y Cinthia Fernández puede decir cualquier cosa porque también quiere aparecer".

Sin embargo, el público les creyó a las denunciantes.

Cinthia dijo que recibió una cachetada del humorista y lo definió como "un gran profesional, pero desagradable como hombre".

La ex modelo y conductora de TV, Karen Reichardt, también cargó contra el comediante: "Yo le pedía a mi novio '¡Cagalo a trompadas!'"

La actriz relató una experiencia que habría vivido cuando tenía 24 años.

En su momento lo dijo públicamente, "Pero me trataron de loca", lamentó.

Por su parte, Rita Pauls contó que fue acosada por Tristán: "Tiene tendencias maltratadoras muy fuertes", sostuvo la joven.

Aseguró que Luis Ortega, el director de la ficción, tuvo que tomar medidas para protegerla del veterano actor.

“Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía tenía 4 meses de rodaje por delante", reveló la hija de Alan Pauls y sobrina de Gastón Pauls.

Según su testimonio, antes de comenzar a rodar las escenas Tristán le decía al oído "cosas sexuales, asquerosas y vulgares, como 'te voy a hacer tal cosa'. Si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente, no podíamos estar solos. Estábamos casi viviendo en esa casa, grabando todo el día, y se corrió una especie de consigna de que no esté sola con él. Tuvo problemas con otras actrices también, es bastante lascivo con todas las mujeres y es muy incómodo".

Tristán, tratando de recomponer su carrera, tras la acusación de Rita Pauls, se excusó: "No creo que me haya excedido, pero si fue así, le pido disculpas".

Ya era demasiado tarde.

tristan.jfif Tristán.

##2-Fabián Gianola

Fabián Javier Gianola dejó de ser la cara visible de muchas marcas conocidas y quedó prácticamente cancelado para hacer ficciones audiovisuales o teatrales de jerarquía, luego de que fue procesado por abuso sexual simple. La Cámara del Crimen revirtió la falta de mérito que benefició al actor en una primera instancia, e inclusive embargó los bienes del actor, en previsión de resarcimientos a denunciantes.

La locutora Viviana Aguirre lo denunció y la Justicia resolvió fijar “la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima”.

Aguirre sostuvo, acerca de Gianola, que “desde el año 1993 este tipo viene abusando sexualmente” y lo tildó públicamente de “violador”.

También existió una acusación por abuso sexual presentada por la actriz Fernanda Meneses. En definitiva, a Gianola lo imputaron por 7 hechos diferentes.

En la audiencia en la que fue indagado, Gianola se negó a declarar.

Posteriormente, el actor presentó un escrito argumentando su inocencia.

Fabiola Yáñez, la ex primera dama, también relató el acoso que sufrió por parte del comediante.

La ex pareja del ex presidente Alberto Fernández expuso mediáticamente al actor en una entrevista con Moria Casán, en la que ofreció detalles del mal momento que le tocó vivir.

"Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles”, dijo Yáñez.

“Viví situaciones incómodas por una supuesta confianza que nunca se la di porque la verdad es que lo conocí en la obra. (...) Cuando me saludaba, siempre me abrazaba. Él traspasaba la línea del compañero y amigo. Desde el primer momento tomó una confianza que yo nunca se la brindé”.

“Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho. No sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie, pero creo que alguien se habrá dado cuenta”.

fabian-gianola.webp Fabián Gianola.

#3-Roberto Petinatto

Hijo de Roberto Pettinato, director general de Institutos Penales de Juan Domingo Perón, Roberto Pettinato (Jr.), fue periodista de la ex revista El Expreso Imaginario, luego saxofonista de Sumo y otras bandas de riock, antes de reconvertirse en conductor de radio y TV. Cuando comenzaron las denuncias contra él, por acoso y maltrato de distintas mujeres, se marchó varios meses a vivir a Nueva York (USA).

Cuando regresó, ya no pudo recuperar el lugar que se había ganado en la radio y la TV de Argentina.

Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial, dijo haber sufrido el abuso del multifacético personaje. También lo acusó la 2da. esposa de Rubén Enrique 'Dady' Brieva, Mariela Anchipi, 'La Chipi'.

Otras mujeres del medio que dispararon contra el exconductor de 'Duro de Domar' fueron Julieta Ortega, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Fernanda Iglesias, Fiorella Sargenti, Úrsula Vargues y la 'Señorita Bimbo', María Virginia Godoy.

“Durante una grabación, a Romina Pereiro le tocó los pechos y ella le dio una cachetada”, declaró Ángel De Brito en su programa.

Este testimonio le llegó a través de una productora de 'Petti en Vivo', quien fue testigo de todas estas situaciones.

“Volvía loca (N. de la R.: en el mal sentido) a todas las chicas que se le cruzaban. A Romina la volvió loca mucho tiempo y la vez que la tocó, fue el detonante. Ella terminó abandonando el programa”, continuó De Brito.

La coreógrafa Mariela Archipi expuso: “Yo era bailarina en ese momento, lo esquivaba. Quería tener el menor contacto posible con él, estaba atenta de no cruzármelo de ninguna forma y él buscaba la forma de cruzarme. Estábamos ensayando y se metía en plena coreografía, no le importaba nada”.

Una expanelista de Roberto Pettinato lo denunció por acoso sexual: Josefina Pouso. Ella salió al cruce del intento de defensa del conductor y lo acusó de estar "dentro del 50% de los hombres que no entiende el No".

A 'Petti' le llovieron las críticas después de decir que “el acoso sucede porque la mujer tarda mucho en decir que no quiere estar con vos”.

petttinato.png Roberto Pettinato (h).

#4-Juan Rafael Pacífico, alias Darthés

Larga historia de Juan Rafael Pacífico, hoy ondenado a 6 años de prisión en Brasil por el abuso a Thelma Fardin.

La actriz lo había denunciado en 2018, cuando él era Juan Darthés: ella contó que él había abusado de ella cuando era menor de edad (16 años), en Nicaragua, durante una gira de promoción de la 'tira' televisiva en la que participaban ('Patito Feo').

La condena vigente del actor y cantante implica un régimen semiabierto: puede salir a trabajar, pero debe volver a la cárcel todas las noches. En cualquier caso, en la Argentina al menos, su carrera artística se encuentra cancelada.

El fallo fue en 2da. instancia. Darthés había sido absuelto en 1ra. instancia pero esa decisión fue revertida.

"Thelma declaró 4 veces y Darthés sólo 1 y se negó a responder preguntas. Incluso trató de suspender el juicio 4 veces. A pesar de la defensa y los intentos de evitarlo, 3 países entendieron que había delito”, aseguró Paola García Rey, de Amnistía Internacional.

juan darthes.jpg Juan Rafael Pacífico, alias Juan Darthés.

#5-Aarón Fabián Paluch, alias Ari

Ganador de varios Martín Fierro y bestseller con su libro 'Combustible Emocional', Aarón Fabián Paluch abandonó las franjas radiales competitivas y se refugió en la noche tras varias denuncias de abusos sexuales.

Lo despidieron de la señal de noticias A24 tras la denuncia por abuso que recibió de una sonidista: Ariana Charrúa.

Él fue desvinculado del Grupo América: una cámara interna de los estudios de ese canal quedó grabada la prueba irrefutable: al pasar, tocaba a la joven denunciante.

"A24, ante los hechos de público conocimiento que involucran al señor Ari Paluch y a una colaboradora de la empresa, Ariana Charrúa, comunica que ha tomado las medidas necesarias para resolver lo que en definitiva corresponda, con la justeza y seriedad que casos como el expuesto requieren”, declaró en un comunicado América.

Una maquilladora de A24, Sofía Rigler, también había enfocado a Ari Paluch por abuso.

“Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias, yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Ahí, me quedé sorprendida, no me salió reaccionar. Vino un compañero y me dice ‘¿Vi mal o Paluch te tocó la cola?’ y le dije que sí, que estaba igual de sorprendida que él".

Otra acusación contra Paluch: su ex locutora en 'El Exprimidor', Eleonora Rischmüller, relató cómo la habría acosado.

"Cuando me sucedió eso, me sorprendí, pero no me salió reaccionar. Al mes, me pasó lo mismo. No dije nada, pero cuando a Ariana, la sonidista, le pasó esto, le confesé que a mí me había pasado dos veces...”. También las ex locutoras suyas Fabiana Albanese y Federica Guibelalde.

En 20205, Alpha Media le dio otra oportunidad de regreso, en la radio FM Rock&Pop donde dirigía 'Arizona'. Pero luego se conoció la suspensión de Ari Paluch por sus dichos durante un 'pase' con Beto Casella, ocasión en la que “bromeó” con “drogar con burundanga” a una de las locutoras para aprovecharse sexualmente de ella.

“Para medir la dosis. ¿Es tan fácil conseguir burundanga?”, se preguntó Paluch, mientras hablaba con su compañero sobre la gran cantidad de casos de 'viudas negras' que aparecieron en las noticias en las últimas semanas. Y siguió, señalando a la producción: “Porque a mi esta chica...¿cómo se llama tu locutora?”.

“Noelia”, le respondieron detrás de cámara en el estudio.

“Es linda esa chica. Podemos arreglar. Una mañana le ponemos [burundanga] en el vaso con agua”, sugirió el conductor.

En ese momento, Martina, hija de Paluch que trabaja como productora en el ciclo, intervino en la conversación: “Padre, ubicate”, se limitó a decir, visiblemente incómoda.

A pesar de ello, el conductor hizo caso omiso y replicó: “¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?”.

Segundos después, ambos conductores dieron por terminado el pase y fueron a la pausa.

Comprendiendo lo grave de lo que había dicho, Paluch decidió disculparse en sus cuentas oficiales:

"Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira y humor, como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos. Pero nada de esto es una excusa, sino una forma de explicar el contexto”.

“Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros. No quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona. Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. No es que tuve que pasar un tiempo para que tomara consciencia, le pedí disculpas a Noe y hoy le pido disculpas a todo aquel, que con todo derecho, se siente ofendido".

Él ya había perdido credibilidad.

paluch.jpg Ari Paluch.

#6-Juan Martín Rago, alias Jey Mammon

Luego de ser denunciado por Lucas Benvenuto (un joven del que habría abusado cuando era menor de edad y lo llevó a los tribunales), Juan Martín Rago / Jey Mammon debió dejar la conducción de 'La Peña de Morfi' (Telefe) y deambuló sin éxito por Net TV. También fue cancelado tras 3 meses de trabajo en la señal del Grupo Perfil.

Jey Mammón contrademandó a Lucas pero la Justicia falló a favor de Benvenuto.

Benvenuto fue absuelto en primera instancia y la apelación del conductor fue rechazada.

Durante el proceso judicial, él quedó fuera de Telefe, lo que derivó en que terminara alejado de los medios de comunicación, hasta que él encontró un espacio en Net TV, donde le ofrecieron estar al frente del programa 'Las noches de Jey'.

Por falta de rating, terminó eyectado.

jay-mammon.jpg Jey Mammon.

#7-Alejandro Wiebe, alias Marley

Más conocido como Marley, el conductor fue denunciado por Adrián Alfredo Molina, quien afirma que en ese momento tenía 16 años.

“Empezamos a chatear en 1996 aproximadamente, y esa conversación se trasladó a un mail. Por varios meses nos comunicamos así, no había fotos de intercambio en ese entonces”, hasta que sucedió el encuentro face-to-face: “Cuando lo vi, tenía un presentimiento que era Marley. Fui a Libertador y Oro, ahí paró un auto BMW polarizado. Entré y fui a su casa”.

“Siempre iba a la misma casa. No podía ir a otro lado porque él no quería. No quería ser asociado con hombres y menos con una persona 10 años menor”, reveló: “Era ir a su casa por una determinada cantidad de horas. Comer, tener relaciones y me llevaba a mi casa en Palermo”.

También afirmo: "No tengo odio hacia él, estoy sanando".

—¿Qué te produce él?

—Es una buena pregunta… Lástima.

Luego, Telefe le retiró a Wiebe / Marley la animación de 'La Voz', un ciclo que supo conducir varias temporadas (su reemplazante es Nico Orchiatto).

marley.jpg Marley.

-------------

