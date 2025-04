El ADN británico, en manos de China: ¿Biotecnología o espionaje?

image.png China podrá acceder a medio millón de historiales médicos completos de británicos.

En tanto el MI5 –el servicio de inteligencia interna del Reino Unido– viene advirtiendo que el régimen de Xi Jinping puede exigir legalmente a sus ciudadanos y empresas colaborar con fines de inteligencia mientras crecen los pedidos de medidas de seguridad adicionales para los registros de pacientes al añadirlos a los genomas, las muestras de tejido y las respuestas a los cuestionarios que conserva el Biobanco del Reino Unido.

Si bien las autoridades sanitarias y científicas del gigante asiático sostiene que se sirven de los datos del Biobanco del Reino Unido para comprender los efectos de la contaminación atmosférica e identificar marcadores biológicos que podrían predecir la demencia, ¿cómo garantizar a los británicos que la potencia asiática usará de manera responsable su ADN con aquella bajada de línea de Jinping en un contexto de política hostil?

¿Ciencia o espionaje?

El ADN es un nuevo recurso poderoso y potencialmente muy rentable. Varios naciones como Emiratos Árabes Unidos pretende explotar el creciente poder de las bases de datos genéticos e impulsar avances en la lucha contra las enfermedades y atraer a compañías farmacéuticas.

La habilitación a investigadores chinos llega en un momento en que el gobierno laborista de Keir Starmer busca no tensar más las relaciones con Pekín, tras una serie de conflictos diplomáticos por interferencias extranjeras y control de empresas estratégicas.

Varios políticos en UK desconfían de China. En septiembre de 2023 varios conservadores del Parlamento británico presionaron para considerarla como una “amenaza” tras la noticia de la detención del investigador parlamentario detenido bajo sospecha de espionaje para la potencia asiática. Un año atrás, UK arrestó a espías chinos en medio de la nueva 'Guerra Fría'.

Según supo The Guardian, el año pasado, el Biobanco del Reino Unido autorizó el acceso a un proyecto de investigación sobre el envejecimiento de una unidad de la empresa china de genética BGI. Estados Unidos, en cambio, ha prohibido a las filiales de BGI exportarles por supuesto “riesgo significativo de desvío hacia los programas militares de China".

Un representante del Biobanco del Reino Unido dijo al diario británico que estaba “en diálogo continuo” con el MI5 y otras agencias estatales sobre el uso de sus datos, incluso por parte de BGI.

Mientras, China está “desarrollando la base de datos biológica más grande del mundo”, según Edward You, ex alto oficial de inteligencia estadounidense especializado en nuevas tecnologías. “Una vez que tienen acceso a tus datos genéticos, no es algo que se pueda cambiar como un código PIN”, afirmó en 2021.

