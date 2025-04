Viviana Canosa contra Javier Milei: "Lo que hizo es gravísimo"

Luego, le dedicó un duro mensaje a Javier Milei. "No soy la primera que está denunciando cosas tan graves (...) Será por eso que ayer el Presidente subió un tuit... prometí que de esto no iba a hablar de esto, pero si este caso avanza es solo porque la Justicia es independiente. Y si no avanza, será que el tuit del Presidente lo dejó claro".

"Me preguntaba anoche mientras lloraba, de emoción, de sensaciones nobles... me preguntaba por qué salió a criticar a alguien como yo que está denunciando trata de personas. Por qué en vez de ocuparse del dólar, de la inflación, de LIBRA, se ocupa de mí. Yo no soy tan importante pero sí la denuncia", prosiguió, refiriéndose a Javier Milei.

"Yo quiero preguntarle al Presidente si la trata de personas y el abuso de menores le interesa. Si es así, que por favor se comunique conmigo y trabajemos juntos", convocó.

"Esto que hizo el Presidente es gravísimo. El titular del Poder Ejecutivo entrometiéndose en el Poder Judicial y violentando la división de poderes que establece nuestra Constitución. ¿Por qué el Poder Ejecutivo ejerce presión sobre el Poder Judicial? Espero que no sea para condicionar la investigación", lanzó Canosa.

"Los que dicen que no presentamos pruebas son ellos, los del poder de turno. He visto a mucha gente de los Servicios hablando en TV", acusó.

Embed

Cabe recordar que ayer Javier Milei se metió en el escándalo y salió a 'pegarle' a Viviana Canosa -con quien desde hace un tiempo viene enfrentado- y, de paso, a Clarín. También apuntó contra Adrián Suar.

El mandatario compartió en su cuenta de X un mensaje de Zulemita Menem, quien había salido durísima contra Canosa, a quien acusó de mantener "relaciones a cambio de beneficios, favores o guita".

Más tarde, Javier Milei volvió a la carga contra Viviana Canosa, compartiendo el descargo de Mariana Fabbiani. El Presidente se preguntó si "¿esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1912934523781644586&partner=&hide_thread=false ¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila? https://t.co/zejwX1VkiA — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

Otras frases de Viviana Canosa en su editorial

"Debe ser demasiado incómodo el tema porque ponen en duda cada cosa que yo declaré en la Justicia".

“Ayer vi a mucha gente preocupada llorando por anticipado, gente que se enoja por anticipado, ¿nadie puede esperar a que se levante el secreto de sumario?”

"No soy la primera que está denunciando cosas tan graves"

"El lunes voy a ratificar en Comodoro Py el delito tan grave que fui a denunciar. No lo hago por mí, lo hago por todos".

"Todo esto que vivo no es gratis, ni para mi ni para mi familia". Contó que le dieron un "botón antipánico".

"Ojalá que no me conteste nadie, solo la Justicia (...) yo no le voy a contestar a nadie más que me mencione"

"No soy una mina loca, quiero un país tranquilo y una vida tranquila. Yo llego a casa y tengo a la Policía en la puerta, ¿a ustedes le parece que eso es divertido para mí?"

"No pueden acusarme a mí por querer vivir en un país mejor"

"Trabajo en el mejor canal del mundo, no los voy a defraudar. Tengo al mejor equipo, no importan si piensan igual o distinto a mí"

“Ustedes hacen un show, yo sigo en la justicia”

"Yo soy una buena persona"

"Solo les pido que no me dejen sola, si alguno ofendí les pido perdón".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuccaMelpiOk/status/1913293277115159000&partner=&hide_thread=false Tremendo pico de 6,1 para @vivicanosaok liderando toda la tele en su última editorial sobre la denuncia pic.twitter.com/aJGU2GGB7v — Lucca Melpi (@LuccaMelpiOk) April 18, 2025

-------------

