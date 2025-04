Todos contra Viviana Canosa pero ella insiste: "No me contradije ni me retracté"

En esa misma línea, continuó: "A mí no me digan ni que me contradije ni que me retracté porque no, ellos quieren que diga palabras que a ellos les suman, pero que a mí me restan. Lo que tuve que decir con nombre y apellido y palabra justa se lo dije a Stornelli en Comodoro Py, no miento, no me retracto y no les tengo miedo".

El momento más encendido llegó cuando Canosa advirtió, sin nombres pero con tono amenazante: "Yo sé lo que ustedes quieren. Les digo algo: voy a agarrar y voy a llamar a todos los chonguitos que dicen que tienen información sobre ustedes, que no son maquilladores, peinadores ni vestuaristas, que se los cepillaron a todos".

“No fue todo tan asi , fue como varias cosas que se fueron mezclando “

Abogado de Viviana

“Nunca la acusamos a Lizy de abuso sexual de menores “

"Les aviso a los conductores de la televisión que voy a arrancar uno por uno, con todos los menores de edad, que tienen el culo sucio. No me importa nada. Cuidado. Que mentí, me retracté, esa es una falacia", agregó.

"Ojalá estuvieran en mis zapatos y vieran que esa noche estaba para irme a dormir y lo que menos quería era ir a declarar. ¿Sabés cómo me dolían los zapatos?", explicó sobre su presentación judicial, rechazando las versiones que circularon en torno a la fecha y la intención de su declaración.

Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan (...) Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan. Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan (...) Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan.

Y, una vez más, aseverando su postura ante las críticas, agregó: "Sin pruebas las pelotas, ¿ustedes creen que yo con 54 años y 34 de televisión voy a llegar a un juzgado sin pruebas? Ahora, le digo a la Justicia, les traje todo, investiguen y allanen. Laburen, ¿qué quieren que haga? Llevé un millón y medio de pruebas".

Canosa estalló contra Pablo Duggan, Beto Casella y Pablo Kablan

Los tres periodistas fueron algunos de los que manifestaron abiertamente sus dudas sobre la escandalosa denuncia de Canosa. Fiel a su estilo, la conductora no lo dejó pasar y les contestó, uno por uno.

"Pablo Kablan, mentís", sostuvo sobre los comentarios que lanzó el periodista de policiales en A la Barbarossa (Telefe) donde aseguró que la denuncia "es la nada misma".

Luego, con evidente enojo, la conductora explicó: "Fui con un montón de pruebas, ¿qué querés que haga? Vi los lugares, di las direcciones, ¿cómo vas a decir que no di pruebas. ¿Qué soy? ¿Una imbécil?".

Acto seguido, fue contra Duggan, quien la acusó de haber atacado a la ex estilista por una supuesta venganza personal y que habría inventado todo para poder aumentar el rating de su programa:

Vi a Duggan que dice: 'Canosa pasa de Lizy a Loan' ¿Vos me vas a enseñar a mí a hacer tele? ¿Vos tenés autoridad moral para algo? Cada vez que quieren que un caso se esconda te llaman a vos y hacés un libro (...) No te invitaría a comer a mi casa Duggan, escondería a mis sobrinos. A mis hijos al cuidado de Duggan no los dejo ni en pedo Vi a Duggan que dice: 'Canosa pasa de Lizy a Loan' ¿Vos me vas a enseñar a mí a hacer tele? ¿Vos tenés autoridad moral para algo? Cada vez que quieren que un caso se esconda te llaman a vos y hacés un libro (...) No te invitaría a comer a mi casa Duggan, escondería a mis sobrinos. A mis hijos al cuidado de Duggan no los dejo ni en pedo

"Hacés libritos a pedido macho, a vos te garpan, no las editoriales, sino para que cuentes historias que querés contar. Para hablar de mi lavate la boca y otras partes también", exclamó sin empacho Canosa sobre el periodista.

Por último, volvió sobre Casella, a quien ya había cruzado en la jornada de ayer. "Casella, el amigo del Bambino Veira, el que dice cuánto tenés que pesar para darte burundanga, me da consejos a mí y me quiere ridiculizar. Casella, mirate en el espejo, escuchate", introdujo.

Es imposible, Casella, que vos me des miedo a mí o que me hagas campañas en contra. No me importa nada ridiculizarme, burlarte de mí, decir que soy lo peor. Casella, te conozco de la época en que íbamos al canal juntos. Siempre me tratabas bien cuando me veías, pero a la noche me matabas y te burlabas de todos los informes que hacíamos Es imposible, Casella, que vos me des miedo a mí o que me hagas campañas en contra. No me importa nada ridiculizarme, burlarte de mí, decir que soy lo peor. Casella, te conozco de la época en que íbamos al canal juntos. Siempre me tratabas bien cuando me veías, pero a la noche me matabas y te burlabas de todos los informes que hacíamos

"Este señor, ¿sabés lo que hacía? Se bajaba los pantalones y mostraba el culo en los camarines. ¿Se quedan sorprendidos? Yo lo viví, no estoy mintiendo. Así que, Casella, esforzate todos los días. Insultame, agredime, llevame gente en contra, haceme informes de mierda. Todo lo que quieras, Beto", agregó.

“Vos, con Ari Paluch, que lo mandaste al fondo del mar, estaban hablando de cuánta falopa, cuánta burundanga había que darle por kilo a una persona para drogarla y garchársela. Entonces vos, Beto, ¿me vas a decir a mí si está bien o mal que yo le diga a Laura Ubfal que corra en la cinta y se despeje la cabeza? Vos que te la pasás agrediendo mujeres. Vos me has dicho barbaridades en tele, Casella. ¿Qué te hacés el bueno y el sororo?", cerró.

