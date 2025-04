Viviana Canosa enfrentó las críticas: Durísima contra Casella, Vilouta y Ubfal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1912202494484029698&partner=&hide_thread=false Viviana Canosa empezó a prender el ventilador.



Ahora la ligó Beto Casella y Vilouta.



Yo, almorzando viendo #VivianaEnVivo pic.twitter.com/DfXATKFor2 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 15, 2025

Y agregó, de nuevo contra el ex Intratables: "¿Entendés, Vilouta, por qué lo hago? Salvo que a vos el tema de los menores no te importe nada... Vamos a averiguarlo, a ver por qué estás tan enojado conmigo y por qué te molesta tanto lo que estoy investigando. No importa, es un tema de él y él sabrá".

Por un punto de rating seguramente hablás vos todos los días, porque tu jefe te dice lo que tenés que decir, porque te conozco de otro canal. Yo tengo secreto de sumario, no puedo decir lo que fui a declarar hoy (...) No es fácil lo que yo fui a declarar, hay que tenerlas bien puestas. No como vos Por un punto de rating seguramente hablás vos todos los días, porque tu jefe te dice lo que tenés que decir, porque te conozco de otro canal. Yo tengo secreto de sumario, no puedo decir lo que fui a declarar hoy (...) No es fácil lo que yo fui a declarar, hay que tenerlas bien puestas. No como vos

"Esto también se lo digo a Laura Ubfal, que no hace nada de su vida. No pegó un éxito, nunca se la jugó por nada, se va vendiendo con canal y canal (...) Laura, trabajás en Telefe, en 'Gran hermano', te morfás los sanguchitos, las masitas que hay ahi, después vas a otro canal y le chupás as medias al conductor, tenés menos ideología", cerró Canosa.

Viviana Canosa se presentó en la Justicia y denunció a Lizy Tagliani

Finalmente Viviana Canosa denunció penalmente a Lizy Tagliani y junto a su abogado Juan Manuel Dragani se hizo presente en Comodoro Py. Ante el caos que se generó por la prensa que se hizo presente en el lugar indicó: "Lo que quiero es que hable mi abogado, por favor".

De esta manera, como había adelantado en su programa presentó las pruebas que posee en contra de su colega y otras figuras de las cuales no dio sus nombres por estar presuntamente implicados en una red de trata.

LA SALIDA DE VIVIANA CANOSA DE COMODORO PY: "DECIDÍ QUE LA DECLARACIÓN SEA HOY Y NO MAÑANA"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/XBcS8F0Yxm — América TV (@AmericaTV) April 15, 2025

"Denunciamos lo que teníamos que denunciar", comenzó diciendo el letrado. "La causa está en secreto de sumario. No podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación. Va a haber una serie de medidas de pruebas en las próximas horas", añadió.

Además, agregó: "Hay locaciones, hay nombres. Se aportó todo lo que teníamos". Por otro lado explicó que no podía dar mayor información porque "estaría contaminando la investigación".

