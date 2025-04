"Argentina entró en la era de las reservas alquiladas: se las arrienda el FMI, BID, Banco Mundial y China"

El gobierno nacional debe demostrar que aprendió la lección y que no va a insistir con propuestas que ya fracasaron. Debe buscar dólares genuinos y no vivir de los blanqueos y los dólares prestados. Los mercados celebran pero el que vive de su trabajo ha visto como cae su poder adquisitivo porque no vive de bonos ni de acciones. El gobierno nacional debe demostrar que aprendió la lección y que no va a insistir con propuestas que ya fracasaron. Debe buscar dólares genuinos y no vivir de los blanqueos y los dólares prestados. Los mercados celebran pero el que vive de su trabajo ha visto como cae su poder adquisitivo porque no vive de bonos ni de acciones.