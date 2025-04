Cae la cantidad de asalariados en el sector privado, en el público y en las casas particulares

Habrían vuelto a niveles de 2018, antes de la brusca devaluación que hizo en la segunda parte de su mandato el ex presidente Mauricio Macri.

La idea del gobierno nacional (y del FMI) para los próximos meses se orientarían en contener las posibles presiones salariales. Las personas que se desempeñan en casas particulares son las más afectadas por la grave crisis que atraviesa la clase media.

image.png

El salario mínimo vital y móvil sigue en picada

En abril de 2025 el haber esencial que se aplica a todos los trabajadores que no están comprendidos en un convenio colectivo de trabajo es de $296.832 por mes para trabajadores mensualizados.

Al cambio oficial, no llega a los US$ 250. Es el segundo peor de Sudamérica, solamente por detrás de Venezuela. Cada hora trabajada es de $1.484, poco más de un dólar, uno de los peores guarismos del presente siglo al punto que coloca al empleado por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia. Al cambio oficial, no llega a los US$ 250. Es el segundo peor de Sudamérica, solamente por detrás de Venezuela. Cada hora trabajada es de $1.484, poco más de un dólar, uno de los peores guarismos del presente siglo al punto que coloca al empleado por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia.

Este nivel impacta directamente en aproximadamente 6 millones de trabajadores registrados y también en empleados informales que suelen tomar como referencia este indicador.