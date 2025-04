Aborto = pena de muerte: El movimiento radical que avanza en USA

Este movimiento es tan extremo que incluso se opone a las facciones anti abortos más moderadas como National Right to Life o Susan B. Anthony Pro-Life America— quienes curiosamente no han tomado distancia de forma contundente de estas propuestas.

En dialogo con AP, Kristan Hawkins, presidenta del grupo nacional antiaborto Estudiantes por la Vida, acostumbrada a escuchar insultos de grupos defensores del aborto, reveló que últimamente los extremistas le gritan “asesina de bebes” y profieren amenazas, lo que la llevó a aumentar su seguridad.

image.png

Ella explicó al medio que existen tres bandos dentro del movimiento antiaborto:

uno que busca enjuiciar a las pacientes de aborto

otro que jamás querría enjuiciarlas

y otro que se encuentra en un punto intermedio que se opone al enjuiciamiento ahora, pero reconoce que podría cambiar a medida que la cultura y las leyes muten.

Aborto en USA

La legalidad del aborto en Estados Unidos varía según el estado, ya que cada uno puede regularlo a su criterio. En junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal.

La facción abolicionista comenzó ganar terreno tras la anulación del caso Roe contra Wade y se ha acelerado desde que los republicanos obtuvieron el control político total en Washington en las elecciones del año pasado.

“Con la revocación del caso Roe contra Wade, ahora los estados pueden aprobar las prohibiciones más severas del aborto, lo que ha impulsado al movimiento antiabortista en su conjunto, incluyendo esta parte del mismo”, declaró Rachel Rebouche, decana de la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple en Filadelfia a AP.

“Sin duda, la revocación del caso Roe ha acercado a los abolicionistas del aborto un paso más a lo que buscan: prohibir el aborto en todo el país”.

image.png

Algunos podcasts conservadores y figuras en línea han presentado a abolicionistas del aborto o han expresado un desprecio similar por el movimiento antiabortista en general. Ben Zeisloft, podcaster de TheoBros, una red de influencers nacionalistas cristianos, culpó al feminismo por el aborto y afirmó: “Necesitamos hombres cristianos que lideren la lucha contra el aborto”, afirmó según AP.

Medidas recientes de Trump han alimentado el fervor antiabortista, desde el indulto a activistas antiaborto que bloquearon clínicas hasta la firma de una orden ejecutiva que utiliza un lenguaje sobre la personalidad fetal similar al de las leyes estatales, declarando que un feto debe tener los mismos derechos legales que una persona.

Nueva derecha

Este avance es inherente al auge de la nueva derecha en USA: una reconfiguración ideológica de los estados rojos hacia políticas ultraconservadoras, populistas, algunas impulsadas por think tanks religiosos e iglesias evangélicas.

Tal como contó Urgente24, Donald Trump ha creado un grupo de trabajo para "erradicar el sesgo anticristiano" que se enfocaría revisar políticas de la actual administración para "identificar acciones anticristianas ilegales", modificar regulaciones consideradas ofensivas y proponer correcciones a supuestas injusticias pasadas.

Una gran parte de la batalla cultural se libra en las escuelas y academias, más allá del filtro que uno puede realizar a partir de la educación primaria que reciba de su familia. En USA, algunos gobernantes conservadores, alarmados por el “woke” extendido en varias instituciones, no tuvieron otra idea que recurrir a los preceptos bíblicos (como si fuese el único y el mejor modo de combatirlo).

image.png

En realidad la mejor manera de evitar el desplazamiento de un extremo a otro es fomentar la laicidad y respetar todos los cultos. En USA, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contempla claramente la separación de Iglesia y Estado. “El Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma”.

Y, sin embargo, el estado de Luisiana y el de Oklahoma (ambos republicanos) impusieron el estudio de la Biblia y los Diez Mandamientos en 2024.

