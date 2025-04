Edinson Cavani habló de la sequía goleadora y calentó el Superclásico: "A dar la vida"

“Hoy me siento feliz, contento, más allá de no tener gol. Estoy en un lugar espectacular. El día que yo no esté más contento, con todo el dolor del mundo seré claro y les diré a Román y a la gente lo que sea y daré un paso al costado. Siento felicidad cuando ganamos y que el equipo se acerque a los objetivos”, reconoció.