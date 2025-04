Habló Fernando Gago pero dejó "las respuestas adentro" y solo defendió a Fabra/Cavani

Fernando Gago respondió a las críticas por su forma de trabajo

En otro pasaje de la extensa charla con Mariano Closs, Gago dejó en claro que “creo muchísimo en la forma que tenemos de trabajar” y agregó: “El futbolista tiene que estar motivado”.

Por consiguiente, el técnico de Boca confesó: “A mí me gusta tener la pelota, pero si hay que ser directo, vamos a ser directos” y añadió: “No hay que basarse solo en un jugador, el fútbol cambió mucho”.

Sin embargo, Fernando Gago aseguró en ESPN F12: “En las prácticas hacemos fútbol todos los días” y aseveró: “Boca tiene un muy buen plantel”.

En tanto, Gago buscó ponerle fin a muchas polémicas en el plantel: “Respuestas hay pero quedan todas adentro” y enfatizó: “Nunca estuve afuera de Boca. De mi lado no”.

También, Fernando Gago hizo hincapié en que: “Los procesos en el fútbol no existen. Si no ganás, no existe” y apuntó: “Boca tiene que ganar, tiene que ser campeón”.

Los fuertes cuestionamientos por Frank Fabra, Carlos Palacios y Edinson Cavani

En el final de la charla con ESPN, Gago intentó ponerle punto final a las polémicas que se generaron entorno a Carlos Palacios y al colombiano Frank Fabra.

Acerca de la situación del jugador chileno, el técnico de Boca sostuvo: “Hay un reglamento interno y tomé la decisión de que no juegue” y en referencia a Fabra señaló: “Está entrenando muy bien, lo felicité”.

Finalmente, Fernando Gago manifestó sobre Edinson Cavani: “Edi es un futbolista enorme en su trayectoria y en su capacidad de entrenamiento”.

Embed - Bombazo, Habló Fernando Gago en Boca Con Mariano Closs, Charla Exclusiva de F12

Boca le ganó por 1 a 0 a Barracas Central y volvió a la punta de la zona A

Boca derrotó a Barracas Central por 1 a 0 en el partido que disputaron en la noche de este último domingo 06/04, en La Bombonera, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el defensor Rodrigo Battaglia, a los 40’ de la primera mitad.

Con el triunfo, el “Xeneize” volvió a la punta de la zona A, con 26 unidades, mientras que Barracas Central permanece séptimo con 17 puntos. En la próxima fecha Boca visitará a Belgrano, mientras que el “Guapo” será local ante Tigre.

Embed - BOCA 1 - 0 BARRACAS CENTRAL I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

