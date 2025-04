Sospechas en la CGT: El hombre que estaría detrás de la movida de la UTA

Pero no por ello se evitó la bronca y mucho menos dejaron de nacer las sospechas... Es que luego de que el gremio de los choferes, que responde a Luis Barrionuevo, decidiera no adherir al paro general, en la calle Azopardo, principalmente en el círculo más cercano a Héctor Daer, creen que hubo un arreglo entre Roberto Fernández, el líder de la UTA, Luis Barrionuevo y el Gobierno de Javier Milei, a cambio de que el Gobierno no avance en controles sobre su obra social.