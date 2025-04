Axel Kicillof se distancia de CFK (¿candidata?): Desdoblamiento por decreto

Live Blog Post

Kicillof: "Milei rompió la tradición de no modificar reglas en año electoral"

"Había una tradición de no modificar las reglas en un año electoral pero Milei rompió eso. Por un lado quitó las PASO en todo el país, y 2do., impuso un sistema nuevo que es de la Boleta Única de Papel. Lo hizo en año electoral, que no corresponde, y de manera inconsulta, no lo habló con nadie, lo impuso. Esas modificaciones ponen en riesgo al acto de votar, lo más importante de la democracia"