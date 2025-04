Kicillof defendió el desdoblamiento en la provincia: "Es una solución"

El gobernador bonaerense cerraba en el Teatro Argentino de La Plata un plenario de la organización Barrios de Pie.

En medio de la pelea que tiene con Cristina Kirchner, Axel Kicillof también reclamó este jueves un debate interno dentro del peronismo que tenga como puntapié inicial una "autocrítica" del fracaso del Frente de Todos, a la vez que pidió "discutir sin tachar al otro de traidor".

Sin ahorrar críticas contra Javier Milei, el gobernador bonaerense planteó que la victoria del libertario fue producto de "2 experiencias frustrantes", para luego mencionar al macrismo y posteriormente al último gobierno peronista.

"Si no debatimos y nos peleamos sobre lo que hubo en el pasado, no hay ningún futuro", advirtió Kicillof en un claro mensaje a sus detractores internos.

La pelea entre La Plata y el cristinismo recrudeció a partir de las posturas sobre el calendario electoral en la provincia. Kicillof impulsa el desdoblamiento mientras que el sector de la exPresidente quiere elecciones concurrentes con las nacionales. Este mismo jueves esa facción publicó una carta abierta en contra de la separación en la previa a la sesión en la Legislatura provincial en la que podría votarse la suspensión de las PASO y la unificación de los comicios.

La sesión prorrogó su cuarto intermedio y había expectativa en que el gobernador pudiera decir algo que incline la balanza de alguna forma. De todas formas, el mandatario anticipó que no iba a hacer "anuncios" en el acto del que participaba, aunque sí podía emitir alguna "opinión polémica".

"Nuestro gobierno salió mal, porque quiero tomarlo como una autocrítica, sin tirar de una trinchera a otra", dijo y agregó: "y después de esa experiencia fallida te pueden ganar, pero ganó Milei".

"Entonces obviamente tenemos una tarea de reflexión, análisis, de autocrítica, de ponernos de acuerdo. ¿Para pasar factura? No. Es necesario, imprescindible, no por lo que pasó y tener un balance compartido por todos, sino que hay que dar la discusión para adelante. Es un tema de futuro, para no repertirlo. No es contra nadie", dijo.

"No se puede no dar una discusión después de lo que ocurrió", dijo y además pidió tener "además algo que entusiasme, interesa, genere representación y confianza".

"Para recuperar el interés de nuestro pueblo tenemos que mostrarnos con esa capacidad de dar las discusiones. Uno dice algo como esto y (responden) 'no, porque entonces...'. No tenemos remedio sino somos capaces de discutir sin tachar de traidor o no sé qué, que es muy fácil, es autocomplaciente, te resuelve todo, pero no hay respuesta para la sociedad", dijo.

“Pretendo tener una discusión fraternal y sin agredirnos porque generamos espectáculo bastante triste”, dijo.

Luego habló sobre la eventualidad de un próximo gobierno peronista. En esa línea instó a "funcionar en unidad", más allá de lo electoral y en contraste con lo que fue el Frente de Todos. "No puede pasar en la experiencia que viene", dijo.

Consideró importante la "autoridad" del Presidente y "una fuerza política que apoye las decisiones del gobierno". " El próximo gobierno tiene una complejidad enorme", dijo y remarcó que se agravará a partir del nuevo acuerdo con el FMI.

Noticia en desarrollo.