"Vamos rumbo a una recesión global; cambia el juego y se complican Vaca Muerta y la soja"

El gobierno nacional debe mejorar sus métodos y promover un fortalecimiento institucional. El presidente me convocó, meta milanesas, a un proyecto de país. De golpe, nada pasó. Lo convencieron de perder energías en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una muy buena gestión.

"Creo que hay oportunidades de mejora enormes en el método y el fortalecimiento institucional", agregó.



“Si se suspende la sesión por Ficha Limpia en el senado nacional será por una excusa de La Libertad Avanza. Sería un gran retroceso” denunció el titular nacional del PRO.

"Yo no tengo vocación de ser candidato a legislador nacional en Octubre. Lo dije en 2013 y no me creían. Luego, vieron que decía la verdad y fui prescindente".

“He aprendido a no tener inquinas personales. Delego todo lo necesario para que se hagan acuerdos. Diego Santilli y Cristian Ritondo fueron a la Casa Rosada representando al PRO, no a tí

Sobre lo que puede ocurrir en el mayor distrito electoral, la provincia de Buenos Aires, opinó:

Debe existir una opción de centro derecha en provincia de Buenos Aires y Argentina para que no se dé el péndulo y vuelva el peronismo dentro de pocos años. Nuestros diputados no van al Congreso Nacional a tirar agua, tomarse a trompadas o insultarse usando megáfonos. Hemos apoyado desde el profesionalismo la gestión de Javier Milei.