Boca aseguró que habrá represalias por las declaraciones de Leonel Coira

image.png Juan Román Riquelme y su hermano, Cristian ´Chanchi´ Riquelme

Puntualmente, porque "Cristian Riquelme nunca trabajó ni trabaja hoy como representante ni con un representante", le dijeron al periodista de Infobae Federico Cristofanelli.

Luego, le informaron: "Tendremos que hacer lo que no nos gusta, pero no va a ser gratis que diga lo que dijo".

Cuáles fueron las declaraciones de Coira contra Boca y Riquelme

El jugador había llegado al Xeneize para sumarse a la séptima división de las categorías juveniles. Con pasos por Inferiores de Real Madrid y Valencia, Coira arribaba a Boca para continuar su formación.

El problema, según denunció, fue cuando comenzó a generar interés desde la Primera División. Allí, sostuvo, el hermano de Riquelme, Chanchi Riquelme, le ofreció un representante. Coira se negó, y eso fue la hecatombe.

“Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en sexta y anduve muy bien. Después en quinta, el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo", disparó el chico, que hoy juega en la primera división del fútbol de Puerto Rico (a donde recaló luego de un breve paso por GodoyCruz, de Mendoza).

image.png Leonel Coira tiene 21 años e hizo Inferiores en Boca, Real Madrid y Valencia

“Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que, si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, agregó.

“En Boca tenía un semi contrato hasta los 18, yo tenía que firmar un contrato, estaba pactado en la época de Angelici y estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso, ‘o vamos a juicio o me dejás libre”, dijo Coira.

“Hablé con Giunta y con Soñora. Me dijeron que me entendían, y claro que me iban a entender, si no estaba jugando. Me dejaron ir, Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”, añadió.

+ de Golazo24