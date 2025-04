Elon Musk lanza cacería anti Trump con oscura IA

image.png Elon Musk busca lenguaje hostil a Donald Trump en agencias federales.

El uso de Signal por parte de DOGE planeta preocupación sobre la seguridad y transparencia de datos tras el escándalo Signalgate. En un error garrafal, figuras clave de la administración–incluidos el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, no solo discutieron planes militares secretos sobre ataques contra los hutíes en Yemen a través de la aplicación que no está aprobada por el gobierno de USA para compartir información confidencial, sino que incluyeron en el chat grupal a un periodista de The Atlantic.