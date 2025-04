¿Otro monje? Hugo Alconada Mon dice que Rodrigo Lugones es el cerebro del gobierno de Milei

Rodrigo Lugones es socio en la consultora Move Group de Santiago Caputo, Derek Hampton (ex estratega de Patricia Bullrich) y Guilermo Garat (vicepresidente de YPF). Todos dicen que el cerebro de este equipo es Lugones y no Caputo. En realidad, Rodrigo fue su mentor pero hoy se ha convertido en el asesor del asesor. Rodrigo Lugones es socio en la consultora Move Group de Santiago Caputo, Derek Hampton (ex estratega de Patricia Bullrich) y Guilermo Garat (vicepresidente de YPF). Todos dicen que el cerebro de este equipo es Lugones y no Caputo. En realidad, Rodrigo fue su mentor pero hoy se ha convertido en el asesor del asesor.